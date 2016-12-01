富邦產險攜手中租保經

富邦產險攜手中租保險經紀人公司，為企業家量身訂做健康保險，於今(1)日獨家推出「愛安心」專案，提供癌症保障。富邦產險表示，「愛安心」健康險專案針對首次罹癌提供百萬保險金，特定癌症還有額外20%保險金，同時也保障海外突發疾病，甚至連家人也能請領住院看顧保險金，是目前市面上最全面、完善的健康保險專案商品。

根據衛福部今年八月發布的國人死因統計，十大死因以慢性疾病為主，其中「惡性腫瘤」已連續34年居國人死因之首，男性死亡率又高於女性，癌症不僅威脅身體健康，更造成家庭財務極大負荷。

富邦產險表示，「愛安心」健康險專案主要著重在針對企業家的癌症保障，初次罹癌可獲得100~200萬元的保險金，若是罹患特定癌症如肝及肝內膽管惡性腫瘤，或男性常發生的攝護腺及女性好發的子宮頸惡性腫瘤，會再額外給付20%的保險金。

中租保經則表示，「愛」安心取自於「癌」的讀音，也有台語「要安心」的意思，希望提供企業經營者，以及心愛的家人最完善的保障。保障擴及海內外，包含癌症、原位癌、一般健康住院醫療、法定傳染病及海外突發疾病，為市面上保障最完善的健康險專案。

此外，「愛安心」健康險專案針對一般疾病則是提供住院日額、加護病房加倍日額及燒燙傷病房三倍日額，另外貼心提供生活補助津貼，如：住院看顧保險金，讓家人無負擔地請假照顧病人。除上述保障外，「愛安心」專案考量老闆們常常出差，有可能遇到海外高額醫療費用，特別納入海外突發疾病保險，讓老闆們出差無後顧之憂。