期交所：105學年度下學期大專院校期貨與選擇權課程補助活動 補助金150萬元

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)為鼓勵大專院校老師講授期貨與選擇權理論與實務課程，增進學生對期貨與選擇權商品之認識及瞭解，並使期貨與選擇權知識深入校園，以促進臺灣期貨市場之長遠發展，特舉辦「105學年度下學期大專院校期貨與選擇權課程補助活動」，總補助金額高達新台幣150萬元，申請期間自即日起至106年1月16日止，請公私立大專院校各系所教師，踴躍提出申請。

本補助活動於104學年度下學期首度辦理，活動一推出旋即受到大專院校老師廣大迴響，申請情況踴躍。因此，105學年度上學期賡續辦理延續擴展成效，今針對即將開始的105學年度下學期課程再推出新一波補助活動。依據期交所公布的活動辦法，補助對象為105學年度下學期教育部認可之台灣公私立大專院校各系所開設課程中，授課內容有講授9小時本公司上市期貨與選擇權商品之授課教師，均得申請。講授商品類別及時數說明如下：

1. 股票類(含ETF類)期貨與選擇權商品及國外股價指數類商品(包括東證期貨、印度50期貨)：3小時。

2. 匯率類期貨與選擇權商品(包括美元兌人民幣及小型美元兌人民幣期貨與選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨)：3小時。

3. 黃金期貨與選擇權商品(包括美元計價黃金期貨、新臺幣計價黃金期貨與選擇權)：3小時。

本活動補助名額共計30名，依學生修課人數補助新台幣3至5萬元，總補助金額150萬元。申請人須於106年1月16日前，檢具活動申請書及課程計畫書等文件，向期交所提出補助申請；申請文件經審查通過後即可辦理，並於106年7月31日前，檢具開課證明、成果報告及授課講義等資料，經審查通過後，予以補助。