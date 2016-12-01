富邦產險榮獲保險品質獎四項特優

富邦產險以超越半世紀的專業與經驗，連續第16年榮獲由現代保險健康理財雜誌主辦之「千大企業保險購買行為及滿意度調查」最受推崇的產險公司第一名，並勇奪保險品質獎「最佳形象獎」、「最佳專業獎」、「最佳售後服務獎」及「最值得推薦獎」共四項特優。其中「最佳專業獎」、「最佳售後服務獎」及「最值得推薦獎」更為業界唯一獲特優獎項的公司，彰顯富邦產險的熱情服務與專業表現，深獲企業主的青睞與肯定。

富邦產險董事長陳燦煌表示，秉持客戶導向的原則，並堅持「客戶需求在哪裡，富邦就在哪裡」的服務理念，富邦產險將滿足客戶需求並提供優質服務作為公司經營的目標。由於一般企業少有專職保險運籌的部門，富邦依照企業特性客製化完整的保險規劃與損害防阻技術，透過專業的諮詢與技術服務，協助企業維持業務營運與管理績效。

陳燦煌表示，富邦產險的業務範圍幾乎涵蓋各個產業，有感於企業客戶一旦遭逢意外便有鉅額損失的可能，因此將「消極的事後補償」轉化為「積極的事前預防」，率先同業成立損害防阻部門，網羅具國內外專業證照的各領域工程師，並與學術機構共同建構地震、颱風模型，藉由研究與推廣工安及消防知識，提升國內企業風險管理水準，降低事故發生的頻率與受損程度，實現企業社會責任。