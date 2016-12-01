期交所：12/1增掛群益深証中小ETF期貨及選擇權

臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)將於今(105)年12月1日增掛群益深証中小ETF期貨及選擇權，其標的為群益投信所發行之群益深証中小板ETF，追蹤深証中小板指數，加計該檔ETF期貨及選擇權後，可供交易的ETF期貨及選擇權將增至8檔，其中7檔與陸股連結。另新增4檔股票選擇權，其標的分別為宏達電、可成、微星及大立光，加計該4檔股票選擇權後，可供交易的股票選擇權將增至51檔(其中43檔以個股為標的，8檔以ETF為標的)。

期交所為增加與陸股相關之ETF產品，目前上市之ETF期貨及選擇權標的指數包括：上證180指數、上證50指數、滬深300指數、富時中國A50指數及深証100指數外，本次再增加深証中小板指數，可擴大追踪陸股之指數範圍，提供交易人更多元之交易選擇及策略運用。

另考量市場需求並逐步擴大股票選擇權市場規模，本次新增4檔以個股為標的之股票選擇權，此4檔標的除有相對應的股票期貨可供交易人運用外，增掛股票選擇權可使交易人操作方式更為靈活，不論看漲、看跌、盤整或大幅波動，均有對應之交易策略，可提供交易人交易成本低、財務槓桿高及多空靈活之交易工具。

期交所目前計上市208檔股票期貨及46檔股票選擇權，加計12月1日上市之1檔股票期貨及5檔股票選擇權，合計有209檔股票期貨及51檔股票選擇權，期望藉由持續推動商品多元化，提供股票及ETF投資人更多交易及避險管道，創造臺灣期貨市場下一波成長動能。