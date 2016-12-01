慧智基因 檢測服務再升級 擴大東南亞新興市場

台灣基因檢測產業龍頭-慧智基因源自台大醫院基因醫學部分子遺傳實驗室，擁有國際最頂尖的基因團隊，投入基因科學已十餘年。2012年成立以來，即不斷與跨國集團策略合作，成為全球基因檢測龍頭illumina® 具專利之非侵入性產前篩檢技術率先獲證單位；基因資料庫完整齊備，更能診斷超過1,000種基因異常，接連榮獲國家新創獎及生醫業大獎肯定。

慧智基因日前獲准公開發行，增資5千萬，股本由原來的1億3千萬，成為1億8千萬，預計明年初登錄興櫃，邁向上市/櫃，股票代碼6615，輔導券商為元富證券。

慧智基因發展重點是積極拓展海外市場，尤其是東南亞新興市場，除了美、日、中、港、星、馬、澳洲及希臘等地區。更深入開發泰國市場，進一步將非侵入性產檢，以及脊髓性肌肉萎縮症(SMA)、羊水晶片等基因檢測服務，深入印尼及馬來西亞等國家，逐步完成全球市場佈局。

慧智基因不斷創新升級，提供最新最完整的檢測服務，包括次世代定序胚胎著床前染色體篩檢(NGS-based PGS)、全方位非侵入性產前染色體篩檢(NIPS+)及新生兒基因檢測等；今年更新增新生兒先天性巨細胞病毒感染篩檢、異位性皮膚炎過敏基因檢測，以及人類乳突病毒(HPV)等檢測項目。

HPV DNA篩檢則是新一代的子宮頸癌篩檢工具，利用「全自動化」儀器分析是否已感染高風險型的HPV，可及早評估發展成子宮頸癌的可能性，幫助醫生為患者規劃最有效的治療方式，以期達成個人化醫療目標。

慧智基因提供台灣最完整的基因檢測服務，包括生殖醫學、孕婦、新生兒、罕見疾病，及個人化基因檢測、癌症基因檢測等，從檢測前的衛教、檢體採集、實驗分析，到後續的遺傳諮詢與醫師診斷，提供一站式全方位服務，並與四百多家醫療院所合作；未來，預期能跨大應用次世代定序(NGS)技術，提供更多高便利性低風險度的基因檢測，落實應用於臨床協助提出精準的健康計畫或治療方針。