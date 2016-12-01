聖誕跑趴 送禮送到對方心坎裡

每年聖誕節都是消費者選購禮物以及跑趴的高峰期。根據一項聖誕購物大調查顯示：聖誕送禮以及跑趴最大的族群來自朋友關係,其次便是情人；而且上述最大的年齡層以19-39歲為最大族群,而且買甚麼樣的禮物以及跑趴裝扮更是主導節慶最大因素,可見聖誕節是最能讓Z世代族群最為瘋狂的社交節慶。

英國皇室御用茶唐寧茶看好台灣Z世代的消費及生活喜好,特別在今年聖誕節假華山文創園區的「唐寧茶饗全感空間」推出多款可個性化客製的唐寧鉑金聖誕好禮以及回饋給客戶聖誕跑趴最靓的變裝飾品。

唐寧耶誕禮盒這幾年受到許多年輕消費者喜愛的最主要的原因,就是推出可自由選擇自己喜愛的茶品放入禮盒當中,消費者也可以為重要的她或他選擇多款不同口味的茶品，客製出最獨一無二，令人驚豔的耶誕好禮。

唐寧茶也在今年聖誕推出可以自由選搭由三位台灣新銳藝術家--汪柏成、Leslie Wang、Olivia Yao所設計的鉑金藝術家限量禮盒，最經典也最受時尚輕熟女以及頂級會所最喜愛珍藏的唐寧茶純情木思皇家禮盒以及充滿繽紛異國風情的頂級鉑金聖誕禮盒。

聖誕節最重要的另一個元素就是參加令人瘋狂的各式派對了，參加派對送禮或是交換禮物是必然的，但是如何讓您所送的禮物有著別出心裁的驚奇就需要花些巧思了。今年唐寧茶特別精心設計二組金屬風TATTOO，並附上閃爍水鑽及奧地利水晶鑽，搭配附贈於六款鉑金系列盒裝商品內。時尚茶品中特別加了些小心機，讓收禮的朋友有絕對的怦然心動。

今年的聖誕派對絕對要從白天玩到黑夜，設置在華山文創園區「唐寧茶饗全感空間」在今年聖誕節打造變妝聖誕派對百變空間，只要您和您的朋友於12/24以及12/25兩天以聖誕裝扮搭配唐寧金屬風TATTOO進場，就可以免費獲得一杯由「TWININGS GRNAD-PRIX第一屆調茶大賽」金賞得主Jack Huang所設計的金賞茶飲--「璀璨攝政街」。