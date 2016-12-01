巴西足隊墜機前最後通話曝光 機師說沒油

足球迷今天哀悼在哥倫比亞空難不幸喪生的足球隊員，同時最新曝光的錄音對話顯示，墜毀前一刻，機師驚慌失措地通報塔台，說飛機已經沒有燃料，請求准許優先降落。

根據美國哥倫比亞新聞網（CBS News）網站報導，1段外流W電台（W Radio）的機場塔台錄音對話顯示，機師不斷以「全面電力失效」和缺乏燃料為由，要求准許降落。

法新社報導，當局仍在調查這架搭載巴西灰姑娘傳奇隊伍，查比高恩斯足球隊（Chapecoense）包機墜毀在美德殷山區的原因。哥倫比亞媒體播放的驚悚錄音內容似乎有了答案，雖然官方尚未證實這段錄音通話的真假。

包機機師吉洛卡（Miguel Quiroga）28日晚間飛機墜毀前一刻告訴塔台：「女士，美里達航空（LAMIA）2933飛機失靈，全面電力失效，沒有燃料。」

通話錄音中，機師之前曾因燃料問題，要求優先降落，獲得美德殷機場塔台的准許。

但是塔台和飛機失去聯繫，飛機的機身墜毀在距離美德殷市區50公里的山區。這起空難奪走71條人命。

美聯社報導，哥倫比亞多家媒體取得的錄音內容，似乎證實1名倖存座艙員，以及1名當時在附近飛行的機師聽到吉洛卡驚慌請求降落的說法。這些種種再加上飛機撞擊地面時未發生爆炸等跡象，指向罕見的燃料耗盡是失事墜毀的原因。專家表示，這架包機飛行了最長距離極限。

這起空難奪走了從巴西小鎮一路過關斬將，晉級南美洲第二大球會賽事的查比高恩斯足球隊大部分隊員，和20名隨隊採訪記者。（譯者：中央社劉淑琴）