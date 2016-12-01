第23屆吳家錄獎學金頒獎 獎勵保險後進

為嘉勉保險相關科系學生，吳家錄保險文化教育基金會11月26日於新光人壽摩天大樓舉行第23屆獎學金頒獎典禮，頒贈獎學金予大專院校保險系所學生114名共新台幣144.4萬元，贊助18所保險系所研究費共180萬元，金額總計為324.4萬元。

吳家錄保險文化教育基金會創辦人吳家錄先生，於民國82年12月31日成立吳家錄保險文化教育基金會，將其在新光人壽服務30年的退休金全數捐贈所設立。該基金會以頒發獎學金方式培養台灣保險業人才，協助推動國內保險事業發展，至今累計受惠學生至23屆已達2,732人，頒發獎學金與研究費總金額為6,841.8萬元。

頒獎典禮由該基金會董事長吳邦聲主持，金融監督管理委員會保險局韋亭旭組長、中華民國人壽保險公會秘書長林金樹、新光金控總經理暨新光人壽副董事長李紀珠、新光人壽總經理蔡雄繼以及政大、逢甲、淡江大學等14所大專院校之保險系所主任、所長等多位產官學界貴賓參與此盛會。

吳邦聲指出，人的一生，至少要有健康儲蓄、準備子女教育基金、退休後保障年老的生活等三件保險，但依據壽險公會的統計資料顯示，以目前投保人數計算，國人的人壽保險投保率未達70%，顯示台灣保險市場仍有很大的開發空間。本基金會成立的目的就是希望能透過提供獎學金的方式，培育更多的保險專業人才，來推動國內保險事業的發展。