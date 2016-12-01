「重拾笑容行動」送愛進偏鄉 關懷學童口腔健康

台灣牙醫醫療資源分配不均，台北市平均每1,000人就有一位牙醫師看診，而偏鄉地區平均4,000人才有一位牙醫師服務，偏鄉學童的口腔健康亟需從小密切照護！箭牌公司的「箭牌口腔保健計畫」（WRIGLEY Oral Healthcare Program）已在全球超過47國與各地專家合作推廣簡便有效的口腔保健方式。在台灣，日前亦攜手「兒童福利聯盟文教基金會」，一起邀請專業醫療團隊前往全台八縣市偏鄉小學進行口腔衛生教育與義診服務。

根據衛福部國健署統計，台灣兒童齲齒指數高達2.5顆，遠超出世界平均1.67顆。臺北醫學大學口腔醫學院蔡恒惠教授表示：「現今齲齒情形集中於偏遠且無法得到適當協助的族群，而嚴重齲齒除了會影響孩童的生活品質外，甚至會擴及家庭及社會，因此亟需幫助偏鄉孩童建立口腔保健習慣。

蔡教授進一步表示：「孩童步入青春期階段容易因為課業、親子關係等因素忽略定期口腔檢查，口腔健康往往在此進入高風險期。提醒家長和學童要謹記天天「愛牙四守則」：首要是每半年進行一次口腔檢查；早晚使用含氟牙膏刷牙、每天使用牙線（棒），及吃完、喝完嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水都是日常口腔保健的不二法門。其中嚼食無糖口香糖能夠幫助增加口中唾液分泌量，有助於中和口中酸性，降低齲齒發生率，也是不方便刷牙時的潔牙輔助工具之一。最重要的是，將口腔保健視為終身大事，就不怕齲齒悄悄找上門！」

看到現場六十名高年級同學在歡樂的氣氛中輕鬆學習保健知識，后厝國小黃晃盟校長除了感謝各界愛心，也認為專業醫師親自到學校來幫孩子口腔檢查，能幫助克服孩子沒有定期看牙醫的障礙。黃晃盟校長說：「我們樂見有企業願意長期關懷孩童口腔健康，不但帶頭號召民眾響應公益，更投入寶貴的時間和資源帶給孩子正確的口腔衛生觀念，希望透過這樣的活動能幫助提升國內學童的口腔健康，我們一起努力。」