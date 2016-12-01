高雄寒軒國際大飯店 歲末感恩香嫩火雞禮

近年來在台灣吃火雞過感恩節，已成為流行，高雄寒軒國際大飯店於即日起至12月31日推出「歲末感恩～火雞禮籃」，禮籃內容包含：約5公斤重的火雞1隻、醇酒火雞汁1罐、小紅莓醬1罐、栗子火雞餡1包、佛卡夏麵包2個，另贈精美禮籃1個，須於取貨前3日訂購。

為了迎接即將到來的聖誕節，寒軒國際大飯店除了於大廳妝點大型聖誕薑餅屋及各餐廳妝點聖誕佈置之外，亦於即日起至12月31日推出「歲末感恩～火雞禮籃」及為小家庭準備小份量「鄉村烤雞」，另享感恩加購價佛卡夏麵包或什錦沙拉。

寒軒國際大飯店西餐主廚郭宜煌表示，火雞禮籃遵循傳統火雞製作方式，將義式綜合香料搭配麵包丁、洋蔥、大蒜、橄欖油等配料均勻地填入火雞內，其次在火雞表皮仔細地抹上匈牙利紅椒粉使其入味，並一邊烤一邊均勻地抹上油，以140度左右高溫烘烤2小時直至火雞外皮呈現酥脆金黃，經細心烘烤之後的火雞不僅由裡到外都徹底入味，其肉質鮮嫩且餡料風味濃厚。

大啖火雞的同時，醬汁亦是美味的關鍵，主廚特調的醇酒火雞汁，經火雞大骨、洋蔥、紅蘿蔔、青蒜苗熬煮長達2.5小時，香氣濃郁，或佐小紅莓醬，酸中帶甜，主廚更特別加入白蘭地，為火雞肉增添香氣，香醇的醬汁結合火雞扎實的口感，搭配紅酒一起食用更加美味。「歲末感恩～火雞禮籃」及「鄉村烤雞」即日起至12月27日接受訂購，取貨期間為即日起至12月31日，「歲末感恩～火雞禮籃」另贈精美禮籃1個。