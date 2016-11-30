使命必達 日本達美樂特派麋鹿外送比薩

12月隨著聖誕節的到來，是麋鹿忙碌的日子。可牠們現在不僅得拉著雪橇載著聖誕老人到世界各地發送禮物，還得外送熱騰騰的比薩。

冬天來臨時，只要下起大雪，不免寸步難行。為了因應下大雪造成交通阻斷的問題，日本達美樂異想天開的想出新的外送方式──麋鹿！不僅成立了「降雪外送對策室」，更和北海道的研究中心合作訓練，確保麋鹿的安全。此外達美樂亦重複試驗，能將比薩盒綁在麋鹿身上的各種方法，仔細量測麋鹿的載重量。

為了表示他們是玩真的，達美樂的官網上詳列出選擇麋鹿外送的優點：不用登記車輛管制、時速達80還能載物、天寒地凍也能使命必達、宣傳效果十足。

(圖片取自日本達美樂官網)

屆時，麋鹿身上還會綁有GPS定位系統，顧客只要下載APP，就可以從有麋鹿卡通圖的地圖追蹤自己的比薩送到哪裡。

日本達美樂更釋出一支訓練影片，認真記錄訓練過程。他們在官網上表示，最困難的是選擇訓練場地、訓練麋鹿保持行進的安全距離、及遠離貓、狗等其他動物。目前，先在北海道一處汽車練車場訓練，之後會在保育員的陪同下上實際道路演練。而原先預想的讓麋鹿直接馱負載運箱似乎遇到瓶頸，達美樂也考量第二種（也是最傳統的）方案──拉雪橇載比薩。

儘管日本動保團體強烈抗議，達美樂仍表示如果訓練成功，12月1日起麋鹿就會正式上路。

(影片取自日本達美樂官網)