〈時評〉蔡英文是什麼款台獨，北京找到了

李登輝、陳水扁是顯性台獨、Ａ型台獨，馬英九是隱性台獨、Ｂ型台獨，或簡稱「獨台」，那麼，蔡英文是什麼款台獨？想破了腦袋，北京最近終於找到，是陰謀更加可怕的「文化台獨」。

日前出席一場文化論壇的前大陸國台辦發言人、現任北京聯合大學台灣研究院院長李維一說，「文化台獨」很快會出現，其核心就是去中國化。他還提出北京應對文化台獨的12字方針：「高度警惕、即時揭露、堅決反對」。

轉軌到中國海洋大學的大陸台灣研究學者郭震遠更發表落落長的一篇文章，標題是〈反文化台獨是兩岸文化交流全新任務〉。他說，反「文化台獨」將成為兩岸文化交流突出的重點。

李維一、郭震遠不一定能上達習近平天聽，但如果眾家號角齊響，識者都知，北京對台系統肯定日前開了個會、定了個調，眾大陸學者收到了通知：近期以反「文化台獨」為主軸。

蔡英文的兩岸政策原則「不挑釁」、「可預測」，讓北京很傷腦筋，蔡像一團軟軟的棉花，讓北京的重拳找不到著力點，迫不得已，終於找到「文化台獨」這頂帽子，但在郭震遠落落長的文章中，也僅提出幾個例證，如文化部長、教育部長選任獨派人士，以及撤回課綱微調等。

比較可看的是上海公共關係研究院副院長李秘今年9月間在一項會議上的發言紀錄。他評估蔡的520就職典禮，認為典禮中的原住民色彩，以及蔡向原住民道歉，目的並不是轉型正義，而是建構一種新的台灣史觀。

李秘說，在這樣的邏輯下，台獨在文化上將不再是簡單的去中國化，相反，蔡標榜自己尊重每一種文化，然後將各種文化都納入一個以原住民文化為起點的新文化體系中。

面對台灣這樣的「國家構建」行動，李秘主張，大陸不應該在兩岸交流中意圖以中國認同取代台灣認同，而是應該培育「雙重認同」，既認同中國、也認同台灣，藉此把台灣人民的文化認同拉在中華文化圈內。因此，大陸過去一再強調的「炎黃子孫」、「認祖歸宗」等文化統戰方向，都該改弦易輒。

北京對蔡英文「文化台獨」的認定，最少可以得到兩個暫時性結論，其一，蔡的穩定兩岸關係策略奏效，北京確實找不到切入點；其二，未來任何教育、文化問題，北京都將「高度警惕、即時揭露、堅決反對」，例如扯鈴到底要不要發給預算問題。

（作者朱易，資深政治新聞工作者）