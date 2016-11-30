〈時評〉公投法也應下修門檻

立法院三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，降低罷免門檻，讓選舉、罷免的武器更加對等，但其實公民投票法的連署門檻，同樣應該修正，使人民能夠真正享有創制、複決權。

過去的公職人員罷免門檻相當高，只要罷免案投票人數不足原選區選舉人總數二分之一以上，或同意罷免票數未超過有效票數二分之一以上，都視為罷免失敗，遭到否決。

因為罷免投票，往往不是全國性，許多選民根本不會特別返鄉投票，使得投票人數往往不足，在第一道關卡時，就被擋了下來。新修正的選罷法上路後，未來只要同意票數達原選區選舉人總數四分之一以上，即可通過罷免。

相對於過去幾次罷免案的結果，仍無法突破新制門檻，畢竟，太容易罷免，也可能使得政局不安，但就實質意義來說，由於門檻下修，某種程度上，是使選舉和罷免的基礎能更為對等，不會再讓罷免民代遙不可及，甚至永遠難以達到。

在參政權中，選舉、罷免是對「人」，接下來，對「事」的公民投票法，也應該修正，使得創制、複決權更能落實。

目前由人民發動的公投，必須先有千分五的公民提案，經由選委會審查通過後，再有百分之五的公民連署，才算真正成案。而公民投票的結果，必須有過半數具有投票權的公民去投票，且同意票須超過投票人數的一半，公投方能過關。

以過去幾次的公投來說，根本都無法通過，同樣是因為門檻過高，使得台灣的公投法一直被批評為鳥籠公投。因此，不論提案、連署或是公投通過與否，都有討論的空間。

創制、複決，是憲法賦予人民的權利，現在雖然受到保障，但實際上卻有窒礙難行之處，希望在選罷法修訂過後，公投法門檻的下修，成為新一階段的目標。

（作者李平華， 資深媒體人）