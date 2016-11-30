一粒就懂你要什麼！ 英航提供「數位藥丸」

不久的將來，英國航空將提供乘客「數位藥丸」（digital pill）的服務。待乘客把藥丸吞下肚，空服員就開始監測他們腸胃道的ph環境，加以調整客人的機內用餐選擇。而這，僅是這家英籍航空公司試圖讓乘客吞下感測器後，想出的其中一種運用方式。不管如何，他們相信這樣可以讓乘客的旅行經驗更美好。

藥丸只是各式監測儀的其中一小部分，其他監測還包含體溫、睡眠周期、心率等。英航希望藉由了解乘客的生理狀態，可以準確掌握他們的睡眠時間、餐點需求、機上娛樂取向。

「我們希望藉由這套系統提升機上服務的水準，為客人打造客製化的旅遊環境，」監測系統研發團隊向英國智財辦公室提出的專利申請書上如是說。

申請書上更引用維京航空的「時差戰鬥機」（Jet Lag Fighter）APP作為客製化服務的例證。用戶只要輸入個人資訊、行程細節到APP上，這套應用程式就會作出適當建議，用戶可以根據建議調整、訓練自己的身體來適應新的時區，提升旅遊品質。

而目前，英國航空構想的監測系統可以反應，乘客是「醒著、睡著、飢餓、緊張、熱、冷、或不舒服」，一有狀況就通知機組員。

關於「數位藥丸」，這項近年來才開發出的嶄新科技，英國航空的專利師表示：「數位藥丸或其它可吞的感測器，會偵測體內溫度、腸道酸鹼性及其他身體數據，同時無線傳輸資訊到乘客體外。」此外，機內燈光、座椅姿勢、空調其他環境因素也會跟著獲得的資訊調整。

這個點子是為了免去顧客手動輸入的麻煩。

長遠而言，英國航空預計研發出一套App，幫忙增進顧客的整趟旅行經驗，從離開家或工作的當下，到機場、機內服務，延伸到落地後的旅遊銜接。英航發言人表示：「我們一直在追尋更創新的服務點子。英航不停地嘗試各種企劃、申請專利。」

根據英國《每日電訊報》的報導，近來空中競爭激烈，航空業者紛紛絞盡腦汁提供更舒適的服務，相關的專利申請數量也直線上升。

例如空中巴士公司就提出要在同一層機艙內新增「夾層」，類似樓中樓的概念，增加機內空間使用。或是B/E Aerospace 公司則規劃讓座椅可以依據乘客，及前後排的乘客的身高移動、調整，讓大家都有舒適的空間伸展腿部。