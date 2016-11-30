王子復仇記 張國煒繼續航向星宇

前長榮航空董事長張國煒曾抱必死決心築起航太大夢，但痛失長榮航空董事長寶座卻讓他有夢難圓。隨著張國煒將組星宇航空公司重返航空界，王子復仇記的第一步已經穩健的邁出。



張國煒1996年就進入長榮航空，從基層做起，曾短暫離開3年，赴美學開飛機，至今在長榮航空已待了17年。

張國煒航空專業知識相當紮實，不僅會開飛機，還懂修飛機，10多年前在美國唸書時，就常利用假日空檔到波音公司實地觀察飛機製造及維修過程，連飛機的鉚釘位置都摸得一清二楚。



2010年7月，張國煒通過交通部民航局777-300ER副駕駛機型檢定，是國籍航空公司中唯一會開飛機的高階主管，2013年1月升任長榮航空董事長後，每個月仍至少1次親自執行飛行任務。



航空是張國煒的興趣，但他不以會開飛機和修飛機就滿足，他有發展航太產業的更大夢想。



這些正等待張國煒去實現的夢想，自從2月中，長榮集團總裁張榮發遺囑由張國煒主動公布後，就埋下陰影。



張榮發的遺囑指定由他的小兒子張國煒繼任集團總裁，且張榮發名下所有不動產、存款及股票，全部給張國煒。



這份遺囑看似處處呵護張國煒，但連外界也感詫異，當然更遭張國煒同父異母三位兄長反對，張榮發大房與二房子女不和搬上檯面，張國煒夢想也日益遙遠。



長榮集團在3月11日臨時決定召開長榮航空臨時董事會，撤換長榮航空董事長張國煒，連當時的發言人聶國維也一併撤換。



黯然下台的張國煒一定很難忘懷他曾擘劃的航空願景與航太夢想，但殘酷現實面卻須面對他已不是長榮航空董事長。



不過，張國煒從未忘情他的航太夢。前長榮航空股份有限公司發言人聶國維今天證實，張國煒已向經濟部商業司登記新公司「星宇航空」，積極籌備中，會找適當時機對外說明。



「成立一家航空公司不就一直是他的夢想嗎？」聶國維這樣形容張國煒的動向。張國煒曾說，台灣電子業已走入夕陽，航太是台灣產業明日之星，他也會抱必死決心成功整合相關產業，張國煒的王子復仇記即將登場。