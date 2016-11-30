長庚醫和北科大攜手合作 改善國人健康

繼今年6月28日與美國密西根大學簽立跨國際之合作計畫後，林口長庚醫為了提供不同年齡層患者最好的醫療照顧，這次結合台北科技大學的電子、電機、化工材料生產製造方面的專業，搭配上長庚本身的豐富臨床醫療照護經驗，此次雙方的合作可望將成效達到1+1大於2。

林口長庚紀念院於11月30日與國立台北科技大學簽訂「學術合作備忘錄」，國立臺北科技大學於教育部公布2013年至2016年發展典範科技大學計畫補助名單，並獲得1.5億元的經費補助，近年多次被評選為優質「典範科大」在學術與實務上有出色的表現。雙方將就癌症致病機轉及早期診斷平台、皮膚健診雷射系統、老人失憶症早期檢測技術等領域合作發展希望改善國人健康。

簽約儀式由林口長庚紀念醫院院長鄭明輝與國立臺北科技大學校長姚立德共同主持。

林口長庚紀念醫院服務範圍包含急、慢性醫療等，提供從兒童、成年至老年不同階段的完整照顧，為兼具服務、教學、研究功能的綜合教學醫院，結合該校專精之電子、電機、化工材料生產製造等成果，期盼藉由雙方研究創新能力，達到經驗交流及成果共享的目的。

雙方簽訂學術合作協議後，將提供相對應的研究經費作為共同研究計畫資金，並落實以下合作目標：(一)積極爭取國內外大型及整合型研究計畫；(二)共享教學資源及貴重儀器，共同指導碩、博研究生；(三)共享研究資源及圖書館供兩機構同仁使用；(四)共同舉辦國際級學術研討會；(五)相互推薦人員至彼此機構從事研究工作。藉期許雙方為未來之醫學研究奠定良好的基礎，以嘉惠病人。