談核區食品 高志明：台核廠附近也有輻射

義美食品總經理高志明今天表示，全世界自然環境不可能零檢出輻射，台灣核電廠附近也有核輻射，但他強調就算開放日本核災地區食品也不會去代理進口。



台日經貿會議今天在台北國賓飯店閉幕，高志明今天中午剛好在同飯店出席演講，因反核人士日前赴日本福島檢測輻射污染狀況，據媒體報導，出借儀器的義美食品還接到原能會的「關切」電話；高志明一聽到媒體要問日本核災地區食品，就笑笑說「對呀，儀器是我借的」。



高志明說，關於是否解禁日本食品，政府的政策決定要有利於國家、利於人民，要與國際接軌也要清楚標示並嚴格管控，實務上，全世界自然環境要零檢出輻射是不可能的，很多食材或環境本來就有天然的輻射。



媒體追問，台灣的食品也有輻射嗎？他說，有核電廠附近就一定有核輻射。



他指出，日本食品進口的問題在於政府如何跟人民溝通，現今很多事情，政府的橫向聯繫有問題，運作有問題，現在不只有日本食品進口議題，很多社會改革議題，當政府不是謀定而後動時就會遇到困難。



媒體詢問若未來開放日本核災區食品，義美會代理嗎？高志明說，「一定不會，我們不會去冒那個風險」，不管是10%還是15%的人質疑，企業都沒必要去冒那個風險，可以避開就避開，這就跟基改原料一樣，可以買得到非基改為何要冒風險去買基改，有些食品便宜沒錯，但便宜不是食品競爭的唯一條件。