Škoda Superb 2017年式聰明進駐

久等了！以「超級房車 越級挑戰」打入台灣高級進口車市場的Škoda第三代Superb於2016新車大展前甫亮相就受到極佳好評，在經過近一年的時間消化如雪片的訂單之後，而今正式推出2017年式新車，並將原有配備大幅升級，讓Superb車主更享尊榮！

拜車身加長28mm以及前懸縮短之賜，全新Superb的側邊車身線條呈現轎跑車的流暢感，上揚的C柱後方三角窗，則讓整體視覺年輕化卻又充份展現Škoda旗艦風範！採Volkswagen集團共用MQB底盤科技，締造出前後座都令人驚喜的室內乘坐舒適性，尤其是在橫向寬敞度方面，後座肘寬度增加將近7公分，讓乘員享有極為舒適的空間。而大開口角度的行李廂尾門以及平整的尾廂設計，不僅放置物件方便，高達625公升的行李廂置物空間亦成為中型房車級距中空間表現最佳者！除此之外，齊備的主被動安全配備：九具氣囊、XDS+主動式電子限滑差速器、MKB二次碰撞預煞系統、Drive Green駕駛節能模式與管理系統、ESC電子行車穩定系統等高科技配備；增大採用強度超過1000Mpa的熱成型鋼的車體結構，使Superb可以在高被動安全性、反應性及省油方面有長足提昇。

值得一提的是，為貼合現代人的生活需求，可與智慧型手機同步的Smart Link智慧型互連服務裝置，已經全面配置在Superb車系上，而2017年式的Superb更從先前的6.5吋Bolero 彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統升級到8吋，並標配手機無線充電板，讓Superb車主隨時掌握資訊。不僅如此，頂級隔音工程強話，更大幅增進行車靜謐性：在A、C、D柱、後座椅下、輪拱內側以及行李廂兩側均有強化隔音。至於配備280匹馬力全時四輪傳動的尊榮動力版車型除贈送價值超過30萬的L&K配件外，更增加方向盤換檔撥片，LED室內氛圍燈亦從三色增加到十色。其它尚有新設計的車內電子自動防眩後視鏡、新式排檔頭造型以及強化抗酸雨及防水效能的鍍鉻窗框等，都是2017年式Superb新增配備！

在國內眾多汽車媒體推選為最佳進口大型車的Skoda Superb目前提供1.4 TSI菁英版、1.8 TSI尊榮版、2.0 TDI菁英版以及頂級的2.0 TSI具備280匹馬力4X4的尊榮動力版。並可享有“All 4 You”：四年不限里程保固、四年三次免費保養以及四年免費道路救援的長久承諾。