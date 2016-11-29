期交所嘉惠弱勢學童及莘莘學子

臺灣期貨交易所為善盡企業社會責任，照顧偏鄉弱勢、縮小城鄉教育資源差距並扶助未來主人翁安心成長茁壯，長期投注資源於基礎教育及體育運動相關等公益項目。同時，期交所亦秉持以本業為核心之獎助理念，年年提供博、碩士期貨與選擇權論文獎學金，及選拔期貨與選擇權學刊最佳論文等高等教育方面獎勵，並於今(29)日舉辦本年度相關教育捐贈及頒獎儀式。

期交所近年來持續捐贈教育部教育儲蓄戶平台，以協助弱勢學童安心就學。今日捐贈儀式在教育部主任秘書陳雪玉見證下，由期交所董事長劉連煜代表捐贈予屏東縣國立恆春高級工商職業學校、高雄市大樹區九曲國小、嘉義縣朴子市大鄉國小等3所學校。統計本(105)年度捐助為新台幣300萬元，共有19個縣市、92所學校、900位弱勢家庭學童直接受惠，累計近年來期交所捐贈教育部教育儲蓄戶金額已近1,800萬元，共嘉惠約5,000名弱勢學童(例如，提供愛心早餐)。

同時，為讓偏鄉學童更加擴大知識視野及激發想像力，享受「至哉天下樂，終日在書案」的感覺，期交所針對教育部公布之偏遠地區國民中(小)學捐贈優良讀物，本(105)年度共計捐贈全臺14個縣(市)、45所國民中(小)學5,000冊圖書(圖書價值約新台幣100萬元)，估計有超過4千多名莘莘學子享受到開卷有益之樂趣。今日捐贈儀式中，由期交所劉董事長代表捐贈予新北市龜山國小、新竹縣玉山國小、彰化縣線西國中等3所偏鄉學校代表。

此外，為提昇我國排球運動水準，本公司年年贊助偏鄉地區18所國中(小)學排球隊，本(105)年度贊助新台幣305萬元。今日捐贈儀式有多所學校教練及球員參與，包含宜蘭縣礁溪國小、屏東縣新園國中、苗栗縣苑裡國小、桃園縣大安國小、新北市積穗國小、新北市鶯歌國中，以及新竹縣忠孝國中等。期交所劉董事長於致詞時鼓勵學校積極培養潛力球員並增加參賽經驗，期盼未來能在國內外賽事中增添顯耀。統計上述3項教育公益活動捐助(贈)金額為新台幣705萬元。

於高等教育方面，期交所也秉持以獎助期貨市場研究水平之理念，鼓勵博碩士研究生致力期貨領域之研究，撰寫以期貨與選擇權為主題之學位論文，並藉此培育期貨市場專業人才。為此，期交所舉辦之「104學年度博碩士期貨與選擇權論文獎學金獎助活動」，總獎學金達新台幣100萬元，共有1位博士生及25位碩士生獲得獎學金獎助，並於今日舉辦頒獎儀式，由劉董事長頒贈支票予領獎代表。

此外，為鼓勵期貨與選擇權領域之學術研究風氣，期交所特發行「期貨與選擇權學刊」，並廣徵有關期貨、選擇權與衍生性商品(含法律規範與制度)之理論、實證或應用之中、英文學術論文，並固定於每年4月、8月及12月出刊。同時，為選拔最佳論文，由學刊編輯委員會自每年刊登之文章中票選1至2篇最佳論文，以玆鼓勵。本次學刊第八卷最佳論文為「重新評估臺灣指數期貨之流動性調整風險值」，由靜宜大學會計系蔡垂君副教授及臺灣大學財務金融學系李存修教授兩人合著，並於今日由期交所劉董事長頒發獎盃。