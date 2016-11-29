活下來好難 奈及利亞上萬兒童瀕臨餓死

「博科勝地」（Boko Haram），現已效忠ISIS，又稱「伊斯蘭國西非省」，是奈及利亞人怎麼也揮之不去的夢魘。這個極度兇殘伊斯蘭激進組織，自2002年創建以來，以反對西方文化、教育、反科學為宗旨，在奈國各地策動多起恐怖攻擊，至少殺害上萬人，無數村莊遭洗劫，婦女遭強姦。

聯合國日前警告，博科勝地肆虐的區域，有超過12萬人，大部份是幼兒，因為戰亂捱餓受凍，瀕臨死亡。

奈及利亞、查德、尼日、喀麥隆等地的激烈戰事，迫使多達2百萬人流離失所，農民不能耕種、救援組織也無法抵達這些孤立無援的區域。據《衛報》報導，其中一個奈及利亞的小城鎮，湧入的難民人數竟比去年整個歐洲地區收容的難民潮還多。

《衛報》的記者在Maiduguri的臨時收容所，發現許多難民寶寶瘦到只剩骨頭。有些還因為實在太瘦了，要打針時全身上下能清晰找到血管的地方竟然只剩下頭皮。

Orla Fagan，一位聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人表示：「如果我們想不出援助的方法，無法提供食物跟醫療援助，那我們正在眼睜睜地看著120,000人步向死亡──其中大部分都還是孩子。」

Kevin Watkins，救助兒童會（Save the Children）執行長指出：「至少有40萬的兒童處於嚴重營養不良的狀態。」他說，「如果沒有採取必要的救援手段，每天都會有200名兒童死亡。」

儘管事態緊急，目前國際社會卻沒有任何國家有具體回應。而那些好不容易有管道取得物資的地區，人們卻還是因流離失所、無法工作而挨餓。聯合國官員與人道組織工作者警告，如果狀況持續，惡劣的環境可能會激化極端份子的興起，或製造更大波的難民潮。

「這些難民可能會想方設法進入歐洲。」聯合國官員Sahel表示，「世界把難民潮的焦點都放在敘利亞、阿富汗問題。但是，在接下來的五年內，我預測（而且我願意用一個月的薪水打賭），從奈及利亞、查德、尼日、喀麥隆等國進入歐洲的人數會快速成長。」