泰國國會：王儲繼位時機已成熟

在泰皇蒲美蓬駕崩後，泰國維持沒有國王的狀態有段時間了，不過今(29)日泰國國會宣布，新皇繼位的時機已經成熟，是時候讓王儲瑪哈·瓦吉拉隆功繼承泰國王位了。

泰國國會發言人Pornpet Vichitchonlachai表示，先皇逝世已經有段時間，如今王儲也差不多該繼任了，下一步就是將這個消息面呈給王儲，邀請王儲依照國內的皇室法繼承皇位，外界推測瑪哈將會遲至下週前繼位，在此之前，王儲曾以「悼念父親」為由推遲即位時間。

事實上，現在泰國全國依舊沈浸在悼念蒲美蓬的氛圍當中，官方宣佈為期一年的哀悼期，且公務員皆被要求在這個期間必須身著黑衣以表達對逝去國王的思念，不過對於泰國人民而言，這似乎是應盡的責任，70年的在位期間，蒲美蓬深受泰國人民愛戴，一位婦女接受外媒訪問時甚至表示，泰皇的逝世讓她覺得「就像父親逝世一樣難過」。

瑪哈·瓦吉拉隆功出生於1952年，泰國人民第一次目睹其容貌是在1972年、當時仍健在的蒲美蓬所拍攝的家庭影片上，該部影片在全國電影院中播出，目的就是為了讓泰國民眾能見識一下未來可能的新皇，那一年是他首次被正式宣佈將成為王儲。

在此之前，本來最有希望繼承王儲的是蒲美蓬的次女瑪哈·卻克里·詩琳通公主，在泰皇一直沒有男性繼承人的情況下，泰國國會修法讓女性得以繼承皇位，不過後來成為在瑪哈之後的第二順位繼承人。詩琳通的公眾形象遠較瑪哈良好，經常探視貧苦民眾，深受民眾愛戴，一些人甚至希望王儲瑪哈出國後不再返國，以讓詩琳通公主繼承王位，不過現在看來，可能性已經近乎為零了。