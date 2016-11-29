信用卡贈送旅平險夠不夠? 搭乘遊覽車風險不可忽視

民眾前往海外旅遊，尤其是前往發展中國家時，許多人選擇購買旅行社的全包式套裝行程，除了節省自行規劃行程的時間，對於有父母及孩童同行的家庭來說，遊覽車定點接送更是一大便利，但一般民眾可能都不太了解使用信用卡支付團費所贈送的旅平險保障內容，因而產生許多潛藏風險。富邦產險提醒，民眾出遊不論是跟團還是自由行，皆應謹慎審視保險內容，並視需求另行加保，才能確保旅程中自己與家人都擁有完整保障。

富邦產險表示，以旅行社包套行程來說，通常使用信用卡支付8成以上團費，即會贈送旅平險。不過，各家信用卡贈送的旅平險內容不盡相同，多數僅保障搭乘公共運輸工具期間，因意外所致的身體殘廢或死亡。要特別注意的是，公共運輸係指具有固定路（航）線、固定班（航）次、固定場站及固定費率之公共運輸，而遊覽車、觀光郵輪及觀光景點專用交通工具，如遊樂園纜車、接駁車、導覽列車等，因屬遊覽性質，不算是公共運輸類，若發生事故將無法獲得保障。此外，信用卡贈送的旅平險保障僅限於持卡人本人、配偶及未滿25足歲之子女，因此一同出遊的父母及26歲以上子女，是沒有在承保範圍內的。

富邦產險提醒，民眾出遊務必投保適切的旅平險，保障自己與家人的平安。以富邦產險「快樂旅平卡」為例，出發前1小時進線客服中心，即可替全家人投保，不受家人年齡限制；保障旅遊全程因意外或疾病所產生的醫療費用，地點不限於中華民國境內或境外，也沒有公共運輸工具搭乘期間之限制，還包含SOS海外緊急救援服務、醫療轉送回國需求及負擔醫療運送及隨行醫護人員出勤等費用。