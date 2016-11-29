A+H股動能強 中國投資最佳拍檔

由於中國受國際事件影響程度相對小，陸股自美國總統大選後一路走高，儼然是川普「黑天鵝」事件下的受惠者。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文認為，深港通題材與經濟數據好轉雙雙支撐A股的上漲動力，香港H股第四季以來雖走勢偏弱，然而受深港通可能隨時開通的激勵下，從11/18以來已連7日收紅，大漲5.9%，建議投資人在黑天鵝頻傳的環境下，利用A+H股ETF來強化投資組合配置。

中國證監會和香港證監會上周五(11/25)已聯合公告，深港通將於12/5正式開通，加上人民幣終止連貶回升，陸股已率先反應，11月以來至昨(28)日上證綜合指數與深圳綜合指數分別上漲5.7%、3.7%，表現領先全球股市。廖崇文指出，中國市場具備基期低、與國際連動度較低等優勢，受國際事件影響較小，盤面較具支撐，而香港H股也可望在A股持續轉強下受惠，表現值得期待。

廖崇文說，「深港通」開通後，深港通與滬港通總額度將取消，代表中國A股全面向外資開放，更是中國股市的一大進程，亦有利於提升明年6月MSCI納入A股的機會。此外，由於市場相當期待深港通開通後，能再次複製當時的多頭氣勢，預期深港通的資金活水有助於A股走勢再上一層樓，由資金面替陸股再添動能。另外，川普當選美國總統雖對全球貿易政策帶來變數，也可能進一步影響股市，但因為中國是以內需為主的經濟體，預期全球貿易政策變化對中國的影響度不高，反而有助吸引國際資金買盤轉而卡位A股市場。