新北健康促進推動有成 榮獲國際認證金質肯定

新北市參與105年健康促進學校國際認證成就非凡，共榮獲2金6銀5銅1通過認證之最佳成績，今(29)日在市府市 政會議獻獎，與新北市民共同分享榮耀!在全國62所獲獎學校中，新北即佔14席，凸顯新北市推動健康促進政策有顯著績效。

健康促進學校國際認證共分為學校衛生政策、物質及社會環境、健康生活技能教學與行動、社區關係及健康服務六大層面。本次新北市榮獲健康促進學校金質獎學校為橫山國小及吉慶國小，在各項認證指標中皆獲得國際委員的肯定，學校不僅營造健康環境，各領域教學也融入健康議題，培養學生健康生活技能，讓學生從小學習做好自我健康管理。此外，銀質獎得獎學校有:大崁國小、彭福國小、武林國小、淡水國小、德音國小及南山高中高中部；銅質獎得獎學校有:牡丹國小、有木國小、三多國中、瑞芳國中與南山高中國中部。

吉慶國小用心策劃「吉慶健促8招」，推動各項健康創意妙點子。第一招首先推出「健促行動宣導車」，請小市長利用課間活動時間，推著自製的「健促行動宣導車」到各班宣導並辦理有獎徵答。第二招搭配廚房阿姨，每日統計「班級青菜剩餘量」，青菜吃光光的班級，公開表揚。第三招辦理「健康瘦瘦拳」，課間活動全校快樂跳健康瘦瘦拳，減重又健康。第四招推動「健康護眼操」，週五課間活動，全校健康護眼動一動。第五招規劃「85210」健促教學，組織健促團隊，邀請專家學者以創新教學成效，第六招「以鮮奶代替飲料」當獎品，鼓勵多喝白開水，宣導0含糖飲料。第七招推出「健促魔法集點卡」，透過集點養成健促好習慣。第八招倡導「異業結盟」與董氏基金會、忠誠扶輪社合作，共同宣導健促觀念。在腳踏實地的落實推動下，學生各個都健康活潑。六年級小朋友陳詩瑜表示，學校教我們做生活自我管理紀錄表，讓自己每天精神充足而且長高很多，心情也變開朗；六年級的金佩蓉表示，每天多吃蔬果，讓自己排便順暢，少坐著看電視，多到戶外踏青，活動筋骨，健康精神越來越好。