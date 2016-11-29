研發寵物抗癌新藥的臺灣動藥 預計明年上半年登錄興櫃

與農科院是最佳合作夥伴關係的寵物抗癌新藥研發公司--臺灣動藥公司（下簡稱臺灣動藥），寵物抗腫瘤新藥-抗癌能®Antican®今年已解盲成功，藥證申請審查中，並已向美國FDA(食品藥物管理局)進行藥證申請，若是通過將可進軍美國市場，並且逐步接觸日本、韓國、中國大陸市場，商機龐大。

成立於2012年的臺灣動藥，是國內首家寵物新藥開發公司，擁有癌症及新陳代謝等藥物開發平台，特別以寵物抗腫瘤新藥為首要目標，已獲經濟部生技新藥公司資格、經濟部主導性新產品計畫補助、農委會核准進行臨床試驗及農委會核准臨床藥品製造。

臺灣動藥董事長陳建宏本來是幫人看病的醫師，在美國進行十餘年治療癌症藥品實驗研究，後來發現人與寵物相處感情深厚，轉向寵物癌症新藥研究開發製造，回台之後，受到農科院協助，包括與各個動物教學醫院合作、學術互動與交流，之後進一步成立公司。

臺灣動藥歷經十年研究寵物專用抗癌新藥「抗癌能®Antican®」，適應症為圍肛腺瘤，已解盲成功，送農委會進行審批申請藥證，雖然新藥尚未上市，但已接獲全臺寵物動物醫院將近1300萬元的訂單，預購相當熱烈，待新藥正式上市，該公司即可損益平衡，預計明年上半年登錄興櫃，半年後申請上櫃。

根據統計，陳建宏指出，美國動物用藥市場商機龐大，目前FDA只核准一種寵物抗癌藥，臺灣動藥已積極與FDA開展藥證申請討論事宜，未來核准後將可行銷美國市場，加上技術領先日本、韓國，該公司未來發展前景看好。

臺灣動藥除了治療圍肛腺瘤用藥之外，還有3、4種新藥產品進行研發，研發團隊設在農科院竹南院區的動物所，該公司將持續與藥劑中心、工研院、台經院、生技中心及農科院建立合作關係，並與全國各地區獸醫師意見領袖成為合作夥伴，有助藥品銷售，此外，因已取得生技新藥公司資格，獲信保基金支持，公司股票也已公開發行，明年將跨足資本市場。