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紀博偉：臺法在智慧醫藥方面互補性很大

吳明機：所謂的Smart Healthcare重點並不在科技，而是在怎麼樣用人的智慧讓科技產生照護的價值。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－記者
2016/11/29 16:53

(來源 台灣英文新聞)

法國在台協會今(29)日在臺北舉辦「2016台法資通暨智慧醫療產業論壇」。在法國經濟部企業總署以及臺灣工業發展局的支持下，8家法商與多家臺灣傑出醫療機構與科技公司皆獲邀出席該論壇，針對智慧醫療以及銀髮產業為主題，探討當代新興的議題。

法國在台協會主任紀博偉致詞時表示：「智慧醫療是臺灣和法國都要面對的二個關切挑戰，一個是老齡化的挑戰，一個是怎麼推動科技化的挑戰，因為它們會影響我們所有的生活、社會，等各方面。」

紀博偉進一步的說：「臺法在智慧醫藥方面互補性很大，因為臺灣的長處在資訊與通信科技（Information and Communication Technology,簡稱ICT )，而高科技及大規模產業的能力也是在全世界第一，加上目前臺灣企業及經濟的挑戰是要朝著智慧型經濟發展。而正好，法國最近幾年也有很多突破性的科技可以提供給臺灣。」

經濟部工業局長吳明機表示：「其實，法國有很多東西都在我們周遭漸漸的影響我們了，譬如說「悠遊卡」，它的原始的構想(Idea)是從法國來的。而在秀傳醫院則有整套的手術系統已建置在那裡。所以事實上，法國在智慧醫療與ICT系統上都非常的強。今天的主題Smart Healthcare，對台灣、對法國都是非常重要的，因為我們正開始步入老齡化的社會。而所謂的Smart Healthcare重點並不在科技，而是在怎麼樣用人的智慧讓科技產生照護的價值。」

繼11月中成立「French Tech Taiwan」後，許多法國專精智慧醫院系統、醫療技術的公司以及國家研究機構與臺灣相關業界的醫療機構與科技公司，如北醫、秀傳、彰基、精聯科技等，皆出席今日論壇進行經驗交流。

 
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