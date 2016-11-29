紀博偉：臺法在智慧醫藥方面互補性很大

法國在台協會今(29)日在臺北舉辦「2016台法資通暨智慧醫療產業論壇」。在法國經濟部企業總署以及臺灣工業發展局的支持下，8家法商與多家臺灣傑出醫療機構與科技公司皆獲邀出席該論壇，針對智慧醫療以及銀髮產業為主題，探討當代新興的議題。

法國在台協會主任紀博偉致詞時表示：「智慧醫療是臺灣和法國都要面對的二個關切挑戰，一個是老齡化的挑戰，一個是怎麼推動科技化的挑戰，因為它們會影響我們所有的生活、社會，等各方面。」

紀博偉進一步的說：「臺法在智慧醫藥方面互補性很大，因為臺灣的長處在資訊與通信科技（Information and Communication Technology,簡稱ICT )，而高科技及大規模產業的能力也是在全世界第一，加上目前臺灣企業及經濟的挑戰是要朝著智慧型經濟發展。而正好，法國最近幾年也有很多突破性的科技可以提供給臺灣。」

經濟部工業局長吳明機表示：「其實，法國有很多東西都在我們周遭漸漸的影響我們了，譬如說「悠遊卡」，它的原始的構想(Idea)是從法國來的。而在秀傳醫院則有整套的手術系統已建置在那裡。所以事實上，法國在智慧醫療與ICT系統上都非常的強。今天的主題Smart Healthcare，對台灣、對法國都是非常重要的，因為我們正開始步入老齡化的社會。而所謂的Smart Healthcare重點並不在科技，而是在怎麼樣用人的智慧讓科技產生照護的價值。」

繼11月中成立「French Tech Taiwan」後，許多法國專精智慧醫院系統、醫療技術的公司以及 國家研究機構與臺灣相關業界的醫療機構與科技公司，如北醫、秀傳、彰基、精聯科技等，皆出席今日論壇進行經驗交流。