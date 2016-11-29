韓國政治危機延燒 朴槿惠：若國會要求會辭職

身陷貪污和醜聞的南韓總統朴槿惠在今(29)日宣布，她將把自己是否能繼續擔任總統的決定交給國會，這似乎暗示著，只要南韓的議員決定讓朴槿惠下台，她就會自行辭職。

朴在兩個月內已經第三次在電視上發表對全國的演說，她在演說中再次為醜聞激怒全國人民、並產生政治真空而道歉，這次演說中唯一不一樣的部分，就是她同意如果國會希望她下台，她願意負起政治責任辭職，並表示由衷地期盼韓國在這次的事件後能重新步上軌道。

在此之前的兩次演說，朴槿惠先後表示崔順時曾指導她該如何克服緊張，提供她對於公眾演說的技巧，也承認過度依賴她「唯一的朋友」，不過即使第二次演講中她試圖以更感性的方式說服人民，輿論仍然未能滿足。

隨著抗議者持續在首爾中央抗爭，針對朴槿惠的抗議已經進入第五個週末，最新的民調更是顯示對於朴槿惠個人的支持度僅剩下4%，這是自從1987年韓國民主化以來，無論是哪個總統都未曾達到的歷史新低，但是在檢察官29日要求訊問時，仍然被總統辦公室以「公務繁忙」為由拒絕。

根據韓國法律，在總統仍在任期間，司法機關不得予以起訴，僅能進行調查，如果取得決定性的證據，則能在總統卸任後逮捕並起訴；反對派則指出，朴槿惠現在可能面臨的控訴包括濫權、瀆職、賄賂，以及洩漏機密資料等，而由於朴已承諾在國會要求下將會辭職，反對勢力也正在國會中努力運作，希望在這兩週內可以將其下位。

然而，韓國民眾其實對於貪污的政府並不生疏，不知道為何，從民主化以來的每任南韓總統都會或多或少涉入跟錢有關的醜聞當中，這次之所以讓民眾空前憤怒的原因，是因為崔順時身為一個沒有任何從政經驗及政治地位的外人，竟然可以對總統比手畫腳，儼然是「影子總統」的存在。

崔順時曾面臨詐欺的指控，利用其與朴槿惠的關係替自己家人牟利甚至取得特殊地位，還建立空殼基金會從韓國的大型企業獲得超過7千萬美元的鉅額捐款，他的女兒也被質疑在未達到知名大學的入學標準時，利用這層關係偷渡入學。

韓國的檢警系統雖然無法起訴朴槿惠，他們也並未停歇，上週已經大動作搜查了三星(Samsung)和樂天(Lotte)等大企業，甚至也對崔的基金會和其女兒就讀的大學進行了調查，可以預見在朴下台前，這場風波應該會越演越烈。