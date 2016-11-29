新竹豐邑喜來登春節圍爐晚宴 中西日式各餐廳年菜選擇多樣化

農曆過年即將到來，是闔家團聚吃年菜，也是飯店業者年度拼餐飲業績的重要時刻。新竹豐邑喜來登春節除夕至初五期間，於中西日式各餐廳推出豐盛的春節圍爐饗宴，適合大小家庭組合用餐需求，為新的一年帶來好彩頭。飯店內「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「邀月亭鐵板料理」、「迎月庭日式料理」及「大廳酒吧」，以精緻菜色創造優質口碑，春節期間熱烈訂位中。為體貼忙碌無暇在家準備年菜的顧客，新竹豐邑喜來登於1月27日除夕當天晚上於三樓「宴會廳」推出豐盛【除夕圍爐桌菜】，在優雅舒適的環境圍爐享用五星級主廚精湛廚藝，另有小丑與魔術氣球現場互動秀，陪伴賓客闔家熱鬧一整晚。宴會廳除夕圍爐晚宴，參考菜色包括：「一品大拼盤」、「酒釀香焗帝王蟹」、「燕窩雲吞燉山雞」、「原汁鮑魚海參燒野菜」、「紅味噌薏仁澎湖石斑」、「干邑焗烤約克排」、「翡翠珊瑚燴野菌」、「蒲燒星鰻糯米飯」、「金瓜紫米雪蛤露」、「順德鮮蝦煎粉果」及「四季水果盤」，每桌贈送紅酒一瓶及果汁無限暢飲。

除了宴會廳之外，除夕晚宴另外於四樓「采悅軒中餐廳」推出「中式圍爐桌菜」，適合小家庭闔家團聚，贈送每桌紅酒一瓶及果汁無限暢飲；「大廳酒吧」推出「除夕小火鍋」，每位售價980元；於寬敞「盛宴自助餐廳」訂位除夕晚宴每位加贈「主廚特製龍蝦」一份；「迎月庭日式料理」推出「迎月御節套餐」，以及「邀月庭鐵板料理」推出「邀月海陸套餐」，除夕圍爐晚宴訂位洽詢專線 03 620 6000轉接各餐廳。

新竹豐邑喜來登今年推出的年菜外賣服務，由中西日式廚藝團隊精心設計外賣單品及套餐，讓顧客們選擇喜愛的餐食種類與家人共享除夕歡樂氣氛。「采悅軒中餐廳」年菜外帶推出「富貴吉祥中式合菜」；「迎月庭日式料理」推出「福氣年菜餐盒」，每套售價2,880元；「大廳酒吧」的「富貴蹄膀」及「櫻花蝦米糕」。