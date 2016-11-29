海底一片死白！ 大堡礁好景不常在 過半珊瑚死亡

2016年海水升溫，對澳洲瑰麗的大堡礁造成有史以來最嚴重的破壞。

根據ARC珊瑚礁卓越研究中心（ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies）新出爐的研究報告指出，在傷害最嚴重的大堡礁北部區塊，將近67%的珊瑚都死亡了。

中段區塊情形較好，僅6%白化；南部區塊則幸運地因為鄰接珊瑚海（Coral Sea）海域，水溫較低，保持健康狀態。但是，科學家警告如果氣候變遷持續，復原工作將十分困難。情況最嚴重的北部區域約需10到15年才能重新復育珊瑚，如果中間再出現白化事件，勢必會再拖延復育進度。

如果珊瑚周遭的環境持續升溫一段時間，就會出現珊瑚白化現象。今年的二月、三月、四月，大堡礁的表面海水溫度都記錄到有史以來最高溫，比往常的海水月均溫高1度左右。

「珊瑚被煮熟了。」調查計畫主持人Terry Hughes難過地表示。

為什麼珊瑚會白化？

色彩繽紛美麗的珊瑚礁是生機旺盛的生態系，由大量群聚的珊湖蟲和共生的藻類構成的。珊瑚的共生藻，蟲黃藻（zooxanthellae）依附珊瑚而生、在其體內行光合作用，而這些光合作用的產物就可以供珊瑚成長。共生藻富含多種色素，也因此賦與珊瑚五顏六色的外觀。

一旦海水溫度上升，環境不利於共生藻生長，珊瑚會排出體內的藻類或色素被破壞，露出原本白色的碳酸鈣骨骼。珊瑚的白化，代表共生關係結束，珊瑚無法獲取養分，最終導向死亡、破壞生態系。

而那些幸運活過白化的珊瑚，也面臨天敵如海蝸牛、棘冠海星等可怕威脅。

繼1998年、2002年的白化事件，今年的白化狀況又比以往更為慘烈。

大堡礁最北端，位於北昆士蘭省的蜥蜴島（Lizard Island），有90%的珊瑚都死亡了。 BBC採訪計畫主持人Terry Hughes時，他指出碳排放導致海水增溫，並警告未來氣候變化可能導致每年都會出現白化事件。

下一步，該怎麼做？

情況較輕微的大堡礁中部、南部區域的民眾（尤其是地方旅遊業者），極力呼籲要關注珊瑚長遠的健康狀況，他們指出，大堡礁跟當地居民的生計息息相關，「沒有大堡礁，我們活不了。」

針對白化事件，澳洲政府公布一份長期的大堡礁保育計畫，並撥款金援珊瑚白化研究。這項2050計畫旨在增進珊瑚面對極端氣候的適應力、嘗試降低碳排放。

「不只那些利益有關的人應該對大堡礁盡一份責任」，Terry Hughes 說「這是全人類要共同面對的課題。」