「臺灣人的故宮」滿周歲! 洪易全系列創作亮相

國立臺灣工藝研究發展中心「臺北當代工藝設計分館」自去(104)年底落成進駐後，致力於集結臺灣所有最頂級精湛之工藝作品，以成為「臺灣人的故宮」及世界首屈一指之專業工藝展示殿堂為目標。今年底臺北當代工藝設計分館開館將滿一周歲，特別規劃「動物嘻遊記」展覽，展出臺灣本土具有高度個人特色及時代特色的原創性藝術家洪易作品。



洪易，一位活躍在當代藝術的藝術家，創作靈感自傳統臺灣社會的生活與文化中找尋圖像元素，透過現代藝術的抽象構圖進行轉化，進而融合當代臺灣社會的語言與符號，使他的作品貫穿著傳統、現代與當代，表現出具有當代觀點的時代特色，與臺北當代工藝設計分館承載過去歷史背景及修復再利用後之目標，似乎有異曲同工之處。



洪易的作品具有濃濃的「臺灣味」，加上融合創意想像、活潑討喜的造型表現，帶給人愉悅的心情，藉由作品拉近與民眾的距離，滿足現代人回到童年的渴望，帶給觀眾歡樂與童趣，使藝術更親近生活。本次展出除了彩繪鋼板烤漆、不鏽鋼鍍鈦，還有陶瓷系列作品，這是洪易第一次創作系列上完整的呈現，其中不銹鋼鍍鈦系列為首度發表新作，希望透過多元的藝術表現，讓觀眾能更深入認識、欣賞洪易作品之美。



本展策展方式以展品代替指標，自1樓戶外廣場的「大頭雞」高度約3.6公尺，佇立在車水馬龍的南海路旁，以金雞報喜迎新春的姿態呈現，草坪石階上有傳遞幸福的「鴛鴦」，以及象徵步步高升「馬上封侯」作品於大門入口處迎接民眾入館參觀，28件作品分別自一樓延續至三樓，引導民眾至三樓特展區參觀。



「動物嘻遊記」將藉由作品生動活潑、充滿正面幸福能量，讓藝術走入我們的生活中，感受到那份生命的溫度，「藝術即生活」貼切地展現在色彩鮮豔、生動活潑、造型奇特且千變萬化作品上，而緊鄰植物園的臺北當代工藝設計分館環繞著美麗生態，展出場域不受建築空間限制，開放性更讓藝術深入人群，更結合古蹟建築、藝術人文及生態環境自相輝映，譜出完美合奏曲！

