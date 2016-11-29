新住民參與社區營造 激發多元文化視野

文化部26日在桃園展演中心辦理「新住民藝文體驗推廣實驗計畫」成果發表會，以「文化新住民．臺灣拼起來」為主軸，展現全國共21組團隊執行成果，內容包含：文化交流、傳統舞蹈、紀錄片播映、藝術展演等多元組合，從臺北到屏東，從嘉義到花蓮，這股新力量在社區基層遍地開花，深深感受到臺灣多元文化的能量！

新住民朋友為臺灣社會開拓國際視野，更讓各國文化在美麗之島上激發出新的活力，進一步在各個社區角落嶄露頭角，「新住民藝文推廣實驗計畫」目的在於扶植及協助新住民展現其母國文化特色，培養並展現新住民公共參與的熱情與藝術文化能量，並推廣行銷文化價值；同時促進本國民眾對多元文化之認識、理解與尊重，進而促成對話、溝通與合作。

該計畫藉由專業輔導團隊培力，促成新住民與社區民眾共同執行合作方案，讓新住民從中學習企劃、提案及執行的能力，進而催生出以其為主的團體或組織，期待讓各地的新住民都有機會自主發聲，改變過去傳統的刻板印象，讓這些姊妹們不只是個別家庭的新成員，更是臺灣社區工作的新活力。透過成果發表活動，讓彼此都有機會了解不同領域的議題，以及執行活動的辛苦歷程，希望未來在社區行動中繼續相互學習與扶持。誠摯邀請大家一起鼓勵及支持新住民投入社區營造工作，攜手共同為我們的土地注入豐沛的文化養分，也向世界展現臺灣成熟進步的民主人文風情，歡迎大家一起來感受多元文化的能量！