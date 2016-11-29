俄亥俄州立大學驚傳校園攻擊事件 車撞刀砍11傷

一名俄亥俄大學學生在28日早晨蓄意利用汽車衝撞行人後，下車使用切肉刀隨便攻擊路人，導致11名學生及學校成員受傷，雖然校園駐警隨後開槍擊斃犯人，這起事件還是在這所公立學校引起恐慌，並迫使校園關閉一個半小時。

根據該校研究生Angshuman Kapil，攻擊大約在早上9:50左右時開始，一輛高速行進的汽車完全不閃不躲得撞倒在他前面的所有人，直到撞到一塊水泥後才停下來，駕駛隨後下車開始用刀攻擊路人，在忽視對其棄械投降的要求後，駐警Alan Horujko隨後開槍擊斃犯人。

11名傷者中，6名被汽車撞傷，另外5名則是被砍傷，犯人被擊斃後，傷者被分別送往三間醫院接受治療，如果沒有意外的話，應該11人都可以全數存活。

犯案者Abdul Artan是一名擁有永久居留權的索馬利亞籍學生，目前在俄亥俄州立大學修習邏輯學，且目前沒有任何證據指出他與極端組織有任何聯繫，也沒有任何組織出面宣稱此案由他們策劃，調查人員還在尋找這起事件的緣由，警方在獲得搜索令後就會進入Artan的住居進行蒐證。

聯邦調查局(FBI)在觀察臉書評論之後表示，這名學生對於「穆斯林被公審」的感覺十分強烈，像是大約在去年夏天時學生報紙訪問Artan時，他就抱怨由於時下恐懼伊斯蘭教的氛圍，很多穆斯林害怕在公共空間進行禱告。

然而，在接受採訪時，Artan並沒有表現出過激的情緒，甚至明確指出，他並不會去怪罪人們的恐懼感，因為他認為一般人對於穆斯林的恐懼是源自於媒體的錯誤灌輸，因此很難想像做出理性發言的他之後會犯下今天的攻擊事件。

事發後，學校在推特上推文表示校園發生「槍擊事件」，要求學生們迅速尋找避難所，加上後來警衛開槍傳出的槍響，點燃自感恩節假期返回校園學生的恐慌，許多學生在校園中亂竄，一些則進入更衣室、教室並利用空間內的物品將出入口堵住，同時也藉由社群媒體警告其他同學。

該校校長Michael V. Drake指出，學校的氣氛相當包容，對於將少數份子行為概括為整個群體特質的行為也相當感冒，不過社群也準備好接受可能與極端組織相關的結果。

隨著法國尼斯的卡車衝撞事件和德國符茲堡的火車砍人事件後，大家開始意識到極端組織正採取新的模式進行恐怖攻擊，利用隨手可得的車輛、刀械就可以造成大量傷亡及社會恐慌，比起其他方式更能觸發群眾對於身邊事物的不安全感。

伊斯蘭社群也表態支持警方的作為，並要求社會大眾不要過度臆測犯案者的動機，美國伊斯蘭關係協會會長Roula Allouch指出，兇手的索馬利亞背景可能會讓社會對伊斯蘭信仰和索馬利亞、穆斯林社群產生恐懼，但是現階段最適合的作為就是讓警方做好他們的調查工作，這才對案情有所幫助。