讓金正恩「有感覺」 安理會將議決北韓經濟制裁案

聯合國安理會將在星期三舉行新的投票案。此次投票將議決是否為北韓近期核試進行新一波制裁，預期將大幅削弱平壤的出口所得達8億美元。

根據路透社的報導，安理會內擁有否決權的五大常任理事國：美國、中國、英國、俄羅斯及法國於上周五（25日）已一致同意採行新制裁方法，限制北韓的煤炭出口。

韓半島長期以來都是國際政治上的熱點，武裝衝突隨時可能爆發、各強權國的策略利益在此直接互動。隨著外交手段的牽制失效（例如，2008年至今都無法重啟六方會談），經濟制裁變成國際社會能壓制金正恩政權的唯一手段。每當北韓無視國際上《禁止核武擴散條約》，強行進行核試，聯合國安理會就會發表強烈譴責、採取經濟制裁。

自2006年起的經濟制裁，手段多聚焦在傳統武器、核原料的禁運，或凍結北韓牽涉核計畫的領導人、政府官員的金融資產、禁止奢侈品的出口。今年年初北韓進行第四次核試，安理會更通過2270號決議文進一步擴大制裁範圍，強制檢查聯合國會員國進出北韓的貨櫃、全面禁止對北韓販售航空燃料、增加北韓官員的資產凍結名單。

儘管手段如此強烈，金正恩卻還是無懼威脅，今年9月9日再度進行核試，並且據信是歷年來最大的一次。國際社會想問的是，為什麼制裁對北韓無效呢？

中國撐腰

外媒分析，是因為中國（某種程度也有俄國）在金正恩背後撐腰。儘管中國認為韓半島應該去核化、也多次對北韓的挑釁表達不滿，北京當局還是把「維持金正恩政權的穩定」視作第一優先。中國會確保國際社會的懲罰不致嚴重影響北韓經濟、進而顛覆金正恩政權。

金正恩政權的瓦解，將會波及到中國的國內、地緣利益：大量的北韓難民湧入中國國境、可能出現統一的韓半島並完全地導向美國。因此，中國一直以來都沒有完全地配合國際上的經濟制裁。中國是北韓主要的經濟夥伴，雙方貿易額在2014年達63億美元，佔北韓對外貿易的90%。

新版制裁內容

這次新一波的制裁，美國與中國耗時約兩個月商議制裁範圍，最終才做成決議文草案，於上周五交與聯合國安理會15個成員國。

中國據信是目前唯一向北韓購買煤炭的國家，一旦周三的決議文通過，中國將減少60%的煤炭進口量（以2015年水準計算，約7億美元）。煤炭出口是北韓換取硬通貨（hard currency）的唯一管道，同時也是其最大宗出口物品。安理會草案也將禁止其銅礦、鎳、銀、鋅的出口，據聯合國官員指出，價值約每年1億美元。

聯合國官員指出：「北韓追求核子武器發展，高於一切其它事物。所以我們不認為這次的行動會立刻讓金正恩停止他的核武狂熱。」他補充，「但安理會這次確信制裁絕對會讓平壤『有感覺』、妨礙其核計畫。」