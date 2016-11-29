〈時評〉維持怎樣的現狀？

二0一六大選前，蔡英文在國內講「維持現狀」，在出席洛杉磯台僑晚宴時講「維持現狀」；當選後，在五二0就職演說時還是講「維持現狀」！她還特別強調自己的「維持現狀」是要確保台灣人民的選擇權，跟馬英九行銷的「維持現狀」大異其趣！

蔡英文點出，兩個人同樣喊「維持現狀」，內涵可以是大大的不同，話說得對極了！品學兼優的模範生喊「維持現狀」，當然掌聲鼓勵；學行俱劣的中輟生同樣喊「維持現狀」，就是不知長進，能給予肯定支持嗎？「維持現狀」的情境可以是正面的，也可以是負面的，光講「維持現狀」是沒啥意義的！

在喊維持現狀之前，要先思考的應該是：現狀是什麼？然後再思考是維持現狀好？還是打破現狀、改變現狀好？最後，才是決定現狀的去從吧？比如說：新聞不設限、言論自由、政治清廉、尊重人權、分配公平的國家，不維持現狀，難道要走回頭路？管制新聞、箝制言論自由、貪污腐敗、踐踏人權、貧富懸殊的國家，喊「維持現狀」，只有統治權貴階級樂觀其成吧？

話說回來，蔡英文版的「維持現狀」帶給國人的是怎樣的現狀？

日前，自台灣遠赴冰島的交換學生李宛蒨，不滿意拿到國籍被註記為「中國」的冰島居留證，經數度的交涉，最後拿到的冰島新ID，上面的國籍欄註記的赫然是Stateless(無國籍)！

這，是生為台灣人的悲哀！也無異是對蔡英文總統選前、選後琅琅上口的「維持現狀」四個字的當頭棒喝！

再回頭看看台灣的其他重要現狀──

對外聯結方面：聯合國，不得其門而入；邦交國22個，絕大多數名不見經傳，人口總數不到八千萬；參加奧運、APEC、世界衛生大會等國際組織，以中華台北之名；留學冰島，以無國籍之名！馬英九八年總統任內，傾中、媚中不遺餘力，中國對台灣的打壓、封殺、矮化，也同樣不遺餘力！退役軍頭將領成群結隊在中國閱兵台排排坐，在習近平演講訓話時正襟危坐聆聽，跟解放軍將領把酒言歡高呼「今後不要分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍」；退職軍官勾結現役將校當中國間諜，案件層出不窮！

台灣內部的現狀又如何？雖然政黨再次輪替，在野時反對ECFA的民進黨，上台時仍然任命力挺ECFA的陳添枝當國發會主委！在野時堅持台灣優先的民進黨，掌權後任命反對以「台」代「華」做外交的李大維當外交部長！高懸「台獨黨綱」的民進黨，任命的APEC特使宋楚瑜，行前高調聲明「兩岸一中／反對台獨」！蔡政府的用人，有翻轉前朝的舊思維嗎？

在五二0就職演說中，蔡英文的「司法改革」無疑獲得最大、最久的掌聲！談改革，這想必也就是「台灣人民的選擇」了！只是，半年下來，雖然將形如現代東廠的特偵組予以廢除，但辦案一向很政治的司法界害群之馬們，沒有任何人被汰除，經辦的政治案件沒有任何撥亂反正的救濟，司法改革形同將司法界的牛鬼蛇神、政治打手換個辦公室，讓他／她們仍可在工作崗位上繼續胡作非為！

這樣的內外現狀，台灣人，你／妳說要維持？還是該打破、該改變？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）