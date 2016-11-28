川普反自由貿易  你使用的這五項產品受害多大？

(延伸閱讀：若iPhone和Levi's全移回美國生產 會發生什麼事？)

電視機

電視機也是一項全在美國境外製造生產的產品，Panzica說，電視機的尺寸和運送成本讓美國就近選擇合作夥伴如墨西哥，儘管也有少數公司在境內自行組裝電視機零件，最有名的就是Element Electronics公司。

球鞋

美國約有97至99%的球鞋都是由TPP內的國家製造，TPP有助於降低從越南和亞洲他國進口球鞋的關稅，等於降低了美國球鞋的售價，像是在越南擁有26間球鞋工廠的Adidas和Nike就十分支持與他國維持自由貿易合作關係。

但另一個運動品牌New Balance就反對自由貿易協定，New Balance於官網標榜它們在美國製造與生產約每年400萬雙球鞋，會在美國製的球鞋上註記以便消費者區分，當然，這些球鞋的價格就與海外製造的有所差異。

New Balance的球鞋售價從65美元到399美元都有，美國製的價格則從165美元起跳，代表只要是最低價的球鞋就絕不可能是國內製。

這樣的差異也可以在Reebok的球鞋價格看到，Reebok可以替海外消費者客製化球鞋，但這些美國製的球鞋價格就從167至230美元不等，比起一般海外生產製造的價格從80至165美元來說，貴了幾乎一倍。

太陽能板

環保人士最在意的再生能源價格，也可以從美國製與海外生產的太陽能板看出，美國境內製造的太陽能板相對昂貴，一片由Canadian Solar公司在中國和越南製造的330瓦特單晶太陽能板，成本價格是每瓦特69美分，但若以SolarWorld公司所生產的美國製太陽能板，每瓦特要價85美分，以每家戶平均使用7千瓦特的太陽能來說，價格差異就會高達1,120美元，約新台幣3萬3千多元。

布魯金斯研究院的全球經濟與發展專案資深研究員Joshua Meltzer認為，未來自由貿易協定有助於降低綠色產品與服務的關稅，甚至對抵抗氣候變遷帶來有利的成果，「重新思考不同的貿易路徑並沒有錯，永遠都可能有對國家更有利的發展」，但他也坦承，川普這樣一味否決自由貿易的利益，將對美國經濟產生嚴重負面的後果。