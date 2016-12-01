毒品侵校園 總統：須拿出有效打擊手段

總統蔡英文今天表示，這幾年毒品侵入校園危害年輕世代，甚至化身為糖果、零食或飲料，引誘青少年吸食，政府必須拿出有效打擊手段。



蔡總統要求行政院針對三、四級毒品成癮者的矯治、戒除提出具體作法，包含修正相關法律，讓政府有介入權力，並且通盤建立社會與校園的支持體系，幫助毒品受者脫離毒品侵害，回到社會。



蔡總統傍晚召開執政決策協調會議，邀請法務部、內政部、教育部、衛福部等相關部會首長列席，由行政部門說明為維護社會治安強化反毒具體策略的相關內容。



總統府發言人黃重諺會後轉述，法務部長邱太三會中說明，毒品問題侵蝕社會各個階層，特別是侵入校園與施用者年輕化的狀況更令人憂心，行政院提出9項反毒具體策略。



包括鐵腕掃蕩社區型毒販，強化沒收毒販高額利潤；整合法務、警政、教育及衛福相關資料庫成為全國毒品資料庫，以分析與擬定反毒政策；建立無毒防護網及溫暖關懷計劃，對於戒毒者的干擾源以及供應者，採取強力鏟除措施。



強化偏鄉及青少年（校園）毒品防制計劃，建立「友善通報網」協助掌握毒品施用者狀況；積極進行國際情資交換，阻毒於境外；整合各部會資源，提供就學、就業、就醫及就養等多元、長期的戒癮支持方案；強化毒品危害防制中心的功能與效益；成立毒品防制基金，建立穩定財源；對於娛樂性毒品容易流通的特定營業處所等，課以通報責任。



黃重諺轉述，對於今天提出的反毒策略，蔡總統全力支持，但是蔡總統也特別指出，社會感受毒品氾濫，吸毒年齡層下降，三、四級毒品的成癮者是重點，尤其是初犯者、年輕人。



蔡總統說，這幾年毒品侵入校園危害年輕世代，甚至化身為糖果、零食或飲料，引誘青少年吸食，政府必須拿出有效打擊手段。



蔡總統也說，對於不涉及販運毒品的毒品成癮者，應該視為「病人」、「被害者」，不能只是以定罪、處罰、排斥的方式對待，而是透過政府幫忙他們遠離毒品，回歸社會。行政部門一定要積極的向社會大眾宣導這個觀念，才能鼓勵成癮者或其親友尋求政府的協助。



蔡總統也要求進行社會總動員，行政部門要全力結合縣市政府，把社區、學校、NGO、宗教團體、家長團體等連結起來，建立「建立友善通報網」。讓毒品施用者的親友，願意透過通報網，尋求政府的協助，政府也才能掌握毒品的施用者，進一步協助他們對抗毒品與剷除供應者。



總統表示，反毒是治安重點工作，不同政府部會之間，包含法務部、內政部、教育部、衛福部、勞動部、財政部、海巡署等也必須緊密合作。她要求相關部會將強化文宣讓社會熟知進行中的各項反毒作為與措施，並且每季呈報執行的進度與成果。