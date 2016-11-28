若iPhone和Levi’s全移回美國生產  會發生什麼事？

川普在競選時就曾表示過，他將退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)，認為這是對美國不利的經貿協定，其他經貿協定如北美自由貿易協定(NAFTA)等也是川普攻擊的對象，因為認為自由貿易協定是令美國工作機會外移、進而傷害到美國經濟的主因。

儘管國內有許多聲音支持這項政策，但不可否認的是，在美國境內製造的產品，絕對會比海外那些工資低廉的國家如中國、越南或墨西哥來得昂貴，財經科技網站《商業內幕》報導，如果人們所喜愛的五項產品都是「美國製造」，會發生什麼事呢？

iPhone

川普在競選期間就曾要求蘋果公司回到美國國內生產電腦和手機，《日經亞洲評論》上週報導，蘋果製造商富士康的確正在研擬iPhone移回美國生產的可能性和影響，但報導引述消息來源表示，美國製造可能使iPhone價格雙倍成長。

科技網站Marketplace所做的預測也得出類似結果，若是全部的零組件都在美國生產，可能會將成本價推至600美元，而最後的手機售價可能高達2,000美元，約新台幣6萬。

根據《麻省理工科技評論》的另一項分析，若iPhone只有組裝是在美國，但零組件仍來自全球各地，成本可能只會提高約5%，但若連零組件都是美國生產，就會讓成本再提高30至40美元，而反應在最終售價。

市場研究機構HIS Markit Technology的首席分析師Dan Panzica點出，不只價格是一大考量，「美國要怎麼找到這麼大量的人力來支援生產，也是一大問題」，手機是大量需求的產品，Panzica估計生產與組裝iPhone零組件的中國勞工超過15萬人，「哪一座美國城市可以找到6萬名勞工的工廠？」

此外，美國從沒有組裝與生產零組件的經驗，要將製造過程全數移回美國，需要複製亞洲數十年來龐大的基礎建設與製造業網絡，「這對美國來說將非常非常困難」，Panzica說。

牛仔褲

而Panzica認為，若通通在美國製造，衣物價格的提升將比電子產品更多，因為手機的成本只有零組件，但衣物的成本多數在於人工，Panzica比較亞洲工資低廉的國家，越南人力成本為時薪2.5美元、孟加拉為1.8美元，但美國的人力成本為時薪25至30美元，「可以顯見在襯衫或牛仔褲上每花一小時人力，就會提升25倍的價格」，Panzica說。

事實上，這種差異早已反映在許多美國製的服飾品牌上，知名牛仔褲品牌Levi’s的經典布邊牛仔褲價格約128美元，但同款牛仔褲若使用美國最老牌紡織廠之一Cone Mills的窄幅丹寧布料，價格就會高達348美元。

另外還有3項產品，不可小看川普反自由貿易的結果：川普反自由貿易 你使用的這五項產品受害多大？