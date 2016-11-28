卡斯楚的死不會改變古巴，川普的當選會。

一名7歲自古巴哈瓦那移民至美國、現就讀碩士的Eric Zurita，在《華盛頓郵報》投書表示，卡斯楚的死並不會重塑古巴，但美國川普的當選則可能對古巴帶來重大改變。

(延伸閱讀：古巴強人卡斯楚驚傳逝世 享壽90歲)

文章先回溯歐巴馬任內的美古關係解凍，歐巴馬在任內放寬對古巴的旅遊禁令，從美國大城市飛往古巴的班次增加50%，隨行的蘭姆酒和雪茄也可一同入境；今(2016)年5月，一艘美國郵輪駛入哈瓦那港口，118年前美國緬因號戰艦駛入哈瓦那港口停泊，三週後戰艦發生爆炸與沉沒，成為美西戰爭的導火線。今日，在短租網站Airbnb上蒐尋古巴住宿，可以找到300多項結果，更多私人住宅可以開放給外國觀光客。

但由於美國國會才是掌控古巴禁運的關鍵，兩國關係十分倚賴白宮掌權者，儘管身為商人的川普會替美國經貿利益著想，但受到共和黨提名的他，也同樣譴責共產主義的暴行，並拒絕更進一步退讓；又或是擅長Twitter的川普，會在Twitter宣告既時髦又完美的「新古巴政策」嗎？

Zurita引述《紐約時報》先前的報導，川普曾表示「對古巴的投資會被用來壓迫古巴人民」，他認同共和黨持續對古巴實施禁運。但他的看法卻也時常反覆，曾在初選時表示，美古關係的解凍前景樂觀，又在選前於邁阿密的造勢場合上，表示「除非卡斯楚政權遵照我們的要求」，否則他將推翻歐巴馬先前的行政命令。

此外，川普認為古巴人民根本沒有從美古關係的改善得到好處，不了解古巴民眾在首都哈瓦那街頭揮舞美國國旗的意義，但川普似乎不打算推翻歐巴馬對古巴已經實施的經濟政策，因為有傳聞說，川普集團曾在1998年想投資古巴旅遊業與房地產，他可能不會做出對自己公司不利的政策。

最後文末Zurita話鋒一轉，認為也許川普會先聚焦在移民政策上，或許他正在研擬如何在佛羅里達海峽築高牆。

古巴共產黨當然會悼念卡斯楚的死亡，只是這並不會對古巴帶來太大影響，古巴移民、美國研究生Zurita認為，2016年美國總統川普的當選，才是真正令古巴經濟與政治情勢動盪的主要原因。