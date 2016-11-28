集保結算所幸福列車開往苗栗 「散播愛心．歡樂．愛」

集保結算所日前與苗栗家扶中心假苗栗縣政府第一辦公大樓前廣場共同舉辦「愛．希望」寒冬送暖園遊會，現場設有近百個攤位，內容豐富多元，吃喝玩樂應有盡有，活動邀請苗栗家扶中心扶助之900多戶的弱勢家庭與兒童約2,000人，一起享受美好的週末假日，當天活動盛況空前，也讓平日忙於家計的家長們，有放鬆舒緩壓力的機會。

集保結算所林董事長修銘表示「哪裡有需要，家扶就在哪裡」，家扶中心每年皆會在年底舉辦寒冬送暖園遊會，希望匯集各界愛的能量，嘉惠貧困家庭，使其感受到各界的溫暖關懷，而集保結算所「幸福列車」持續配合家扶中心活動全台走透透，與各地家扶中心合作，將「散播愛心．歡樂．愛」的種子灑滿全台。集保結算所此次除了贊助活動經費外，林董事長更親自帶領公司同仁南下苗栗參與義賣活動，義賣所得亦全數捐助苗栗家扶中心籌備多年的苑裡兒童館興建工程。

集保結算所近年來除本於證券後台角色，致力於提高市場服務效率外，更積極投入社會公益活動，對善盡企業社會責任一直不遺餘力。林董事長強調，集保結算所同仁助人一向不落人後，報名參與本次活動更是相當踴躍，參與的同仁不僅在活動中獲得不同於工作內的感動與成就感，也希望透過企業志工的感染力，促使更多的企業團體也積極參與，播下更多愛的種子，回饋社會、關懷弱勢。尤其對身處於弱勢家庭而須肩負部分家庭責任的孩子來說，透過園遊會活動終能一展原本童稚的笑靨；而平常忙於家計的家長們，也在志工的協助下，有放鬆舒緩壓力的機會。