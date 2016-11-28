臺灣證券：上週外資在集中市場買超8.95億元

根據台灣證券交易所統計，上週（105/11/21~105/11/25）外資在集中市場總買進金額為859.95億元，總賣出金額為851.00億元，累計買超為8.95億元，另統計自105年年初至11月25日止，外資總買進金額為5兆4,197.14億元，總賣出金額為5兆1,069.49億元，累計買超為3,127.65億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為10兆8,822.78億元新台幣，占全體上市股票市值的40.27%，較11月18日的10兆7,559.67億元新台幣增加1,263.11億元。

就個股部分比較：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：國泰金：買進69,684千股，賣出18,673千股，買超51,011千股。

第二名：中鋼：買進55,131千股，賣出15,517千股，買超39,614千股。

第三名：新光金：買進78,387千股，賣出50,180千股，買超28,207千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進16,519千股，賣出50,639千股，賣超34,120千股。

第二名：群創：買進43,623千股，賣出76,816千股，賣超33,193千股。

第三名：彩晶：買進68,645千股，賣出101,156千股，賣超32,511千股。