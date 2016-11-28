富邦財經趨勢論壇：Trump當選改變全球經濟風貌　2017全球經濟可望緩步復甦

揮別黑天鵝事件頻傳，股市、匯市及原物料市場震盪劇烈的2016年，展望新的一年，全球經濟走勢是否出現嶄新氣象？美國新任總統D. Trump當選會如何改變全球經濟風貌？主要國家央行的寬鬆貨幣政策將出現何種轉折？台灣景氣能否漸入佳境？富邦財經趨勢論壇今（28）日起跑，將從各面向深入剖析2017年全球經濟發展趨勢，提供投資人最佳因應對策。

富邦金控經濟研究中心首席經濟學家羅瑋博士在其主講的「2017全球經濟展望」中指出，明年全球經濟展望的三大基調包括：全球經濟維持緩步復甦、財政擴張取代寬鬆貨幣政策、原物料低迷行情告一段落。整體而言，2017年全球經濟前景有機會較2016年好，除了先進國家採取更能直接提振經濟的擴張性財政政策取代寬鬆貨幣政策外，新興市場國家亦將受益於原物料價格回穩而加速成長。

羅瑋進一步指出，Trump當選可望改變全球經濟風貌！在2008年金融海嘯之後，全球經濟面臨「低成長、低通膨、低利率」的三低惡性循環，儘管主要國家央行接連推動各項量化寬鬆貨幣政策，但成效相當有限。Trump當選後，他很可能仿效1980年代雷根總統經貿政策，一方面藉由企業及個人減稅、增加基礎建設及國防經費支出，提振美國國內需求；一方面則透過貿易談判，要求其他國家對美國商品及服務業開放市場，強迫各國貨幣對美元升值，以擴大美國出口貿易。如果他的政策能夠發揮預期成效，將可推遲美國經濟陷入衰退時程，但可能對全球化及自由貿易造成相當嚴重的負面影響。