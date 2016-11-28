富邦財經趨勢論壇：原物料行情可期 以Vix ETF對抗黑天鵝

川普當選美國總統，美國可能擴大公共支出，加強基礎建設，加上中國持續推動的一帶一路政策將逐漸顯現成效，2017年原物料價格看漲。 目前銅鐵鋁鎳等基本金屬價格開始彈升，值得留意。此外2017年為歐洲大選年，不確定風險高，投資人可以運用Vix ETF以規避事件風險。富邦財經趨勢論壇中，富邦證券資深副總經理郭永宜由全球金融市場趨勢及金融商品運用，提出以下看法。

美中兩大市場加持，原物料轉趨活絡

美國大選後，在新任總統川普主張擴大內需、增加基礎建設的政策方向下，美國十年期公債殖利率大幅彈升，美元走強，資金有撤出新興市場的跡象，不過，郭永宜指出明年新興國家將會出現分歧的發展，原物料出口國可望受惠於原物料需求的增加而有所表現，主要需求包括美國擴大公共建設，中國持續推動一帶一路的效益開始顯現，加上去庫存去產能已經調整一段時間，經濟指標開始翻揚；然而對於出口終端工業產品到美國的國家，形勢就不利了。 川普當選代表貿易主義抬頭，這些國家的表現將會受到壓抑。

今年在歷經英國脫歐和美國大選後，歐美在全球的勢力將會開始收縮，中國則依原本規劃積極進入國際市場，擴大在全球的政經勢力。中國會藉著進一步推動一帶一路，加強和周邊國家的政經結合，此舉將有利原物料需求提升。 此外，根據IMF預估，2017年中國和印度經濟成長率分別達6.2%、7.6%，Thomson Reuters及Factset預估，明年中、印企業每股獲利(EPS)成長率也將達11.34%和22.56%，中國已逐漸從底部脫困，印度則是持續穩定成長，皆可望帶動股市行情。

全球金融市場不確定性提高 善用Vix ETF避險

2017年歐洲進入大選年，荷蘭、法國和德國都將進行選舉，在反全球化浪潮的趨勢下，歐洲大選將牽動全球金融市場的敏感神經。 投資人可以運用Vix ETF進行避險。

今年黑天鵝事件一再發生，郭永宜指出，如果Vix ETF運用得宜，可以大大降低部位風險，事實證明美國法人機構已經大量運用Vix ETF來規避事件風險。 Vix指數是以S&P500指數為標的，用來測量未來30天的可能波動程度的一種市場波動率指數，俗稱恐慌指數。在市場恐慌程度大幅飆升、股市急跌時，正可凸顯Vix ETF的投資價值。 以這次美國大選為例，10月初Vix指數在13至14之間，在雙方拉踞的情況下，逐漸走高到17至18之間，投票前幾天因為FBI重啟對希拉蕊的調查，Vix指數一度飆高到23，選後因股市回穩後又大漲而跌回14。 若10月初進場，選前獲利了結，報酬率相當可觀。 郭永宜也提醒，Vix 指數雖然可以對抗事件風險，本質上是同時指標，需事先布局，此外因為Vix ETF的避險成本高，僅適合短線操作。