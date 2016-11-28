富邦財經趨勢論壇：受惠經濟低基期動能回溫 台股投資聚焦前10%獲利公司

全球需求不振與紅色供應鏈競爭加劇，外貿出超貢獻下降，導致近年來台灣經濟呈現低成長的態勢，在低基期的情況下，2017年台灣經濟成長率有機會向上回溫達1.5%。在經濟低成長的環境，上市櫃公司卻表現出強者恆強，獲利持續集中呈現一九法則，統計前10%公司(163家)獲利佔整體企業獲利超過90%，預估台股未來成長及股市交投重心，將聚焦在前10%公司。2017年台股指數表現，富邦投顧總經理蕭乾祥表示，加權指數股價淨值比(PBR)可望提升，若以1.4~1.7倍推估，預期台股指數區間將為8000點~9600點。

目前上市櫃公司股價表現與企業獲利呈現高度關聯，根據統計，前10%獲利公司今年平均報酬率約18%，且股價上漲機率高達81%，表現優於其他90%的公司，前10%獲利公司且今年上半年EPS出現成長，今年來股價上漲機率更高達87%。此外，前10%獲利公司佔上市櫃總市值達76%，外資已是這些優質企業的大股東，持有佔比達46%，其中持有IC代工產業近八成、封裝測試超過六成、IC設計近六成、EMS約五成；進一步觀察台股今年迄今的總成交量，前10%獲利公司成交量佔比僅有52%，顯示投資人選股相對法人而言並未重視高獲利公司。

在產業的表現方面，蕭乾祥進一步指出，檢視2002-2008年政策所扶持的產業初期年複合成長率榮景可期，但長線成長幅度與動能的關鍵要視技術是否落實自主，進入2017年，新政府所推動的生技、綠能、智慧機械、國防、亞洲矽谷等五大創新產業，將是未來期待的重點發展產業。針對2017年台股投資策略，富邦投顧提出，聚焦前10%獲利企業的VIP三大選股方向，包括政策加持五大產業(Policy)、創新科技新商機(Innovation)、企業聚焦價值投資(Valuation)等相關題材的產業，如附表一。