富邦財經趨勢論壇：2017資產規劃要掌握四大稅務議題

每逢年底，正是回顧今年與把握年度規劃的最後時機，回顧稅制紛擾的2016，包括：房地合一等房產稅制議題、遺贈稅調升草案、已通過的反避稅法案，以及國外諸多國家已經或正準備實施的共同申報準則等四大稅務議題，都將陸續在2017年持續發酵。富邦證券表示，這四大稅務議題所產生的交互影響或存有抵消，是一般民眾難以理解，但卻足以影響到資產規劃，建議高資產家庭都需要翻出過去規劃架構，重新思考調整，才能讓財富管理與傳承更加周延。

今年初房地合一新制上路後，因新舊制併存，未來民眾售屋時依不同情境可能適用新制或舊制，民眾報稅上都需要多加分辨，又相關的房屋稅與地價稅稅制更是產生諸多爭議，迫使政府將於2017年面臨檢討。其次，規劃中的遺產及贈與稅調升草案，增設了高稅率級距，促使高資產家庭在今年加快贈與規劃的腳步，據統計數字顯示今年已申報贈與金額創近年來新高，正是反應此項的結果。富邦證券表示，如果民眾要評估房產贈與採生前移轉子女或留身後由子女繼承方式時，比較的基礎不僅是遺產稅或贈與稅的計算價值及稅率，還有土地增值稅的稅負，甚至還包括子女取得後再處分的所得稅負，周延的分析才能避免顧此失彼。

另外，反避稅法案及國際共同申報準則Common Reporting Standard(以下簡稱CRS)則是牽動海外資金回流或外移的關鍵，富邦證券指出，不論是過去因貿易或其他所需，所設立境外公司在台開設三Ｏ帳戶(OBU、OSU、OIU)或是境外帳戶也好，都將因CRS的實施讓國際避稅資金無所遁形，台灣雖然尚未實施，但民眾不妨提前全盤檢視家族財富，讓家族財富回歸資產管理目的與規劃品質，達到家族財富永續傳承的意義。