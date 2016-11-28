豬博士動物科技 獲國際認證 助業界接軌國際

豬博士動物科技2016年已取得AAALAC認證，是目前國內唯一以豬為主體，通過國際認證的試驗場所，由農業科技研究院支援豬博士動物科技的項目包括麻醉技術、豬隻飼養管理及術後照顧技術等資源，加上由於豬的解剖、生理、代謝結構、飲食與人類相似，且可進行大數量的試驗，所以豬已逐漸取代狗，成為生醫材料及臨床前試驗動物模式，更帶動獲國際認證的豬博士後續發展的商機。

目前任職於元培醫事科技大學的藥學博士王耀宏，5年前受到元培醫事科技大學校方的指導與支持，創設「豬博士動物科技股份有限公司」，建構具有臨床醫療設備與儀器的手術試驗照護設施，提供符合臨床試驗要求專業知識與技術能力，客製化研究試驗設計與執行，服務生物科技公司、研究機構、學校、醫學中心等客戶，目前該公司正規劃興建第二期豬隻動物試驗場，預計增建200床豬隻動物試驗照護觀察設施，並將建置初代無特定病原豬試驗及豬隻供應中心。

2016年獲第13屆國家新創獎-企業新創獎、2015年榮獲第22屆中小企業創新研究獎的豬博士核心技術多達25項；其中最重要的是Osteoarthritis(OA)模式、退化性關節組織修復再生技術，協助台大骨科與工研院進行開發相關醫材與治療方式，台大骨科已將研發技術轉移給國外廠商，獲得高額權利金收入；豬博士已經建立完成迷你豬糖尿病模式，將可提供生技公司或研究單位進行糖尿病治療方式及醫材的研究開發；近期則將引進新的豬種微型豬，提供藥物研發試驗利用。