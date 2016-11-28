聖誕老人進城了 台北松山意舍酒店

歡樂狂歡的 12 月即將來臨!主打俯瞰 101 美景的台北松山意舍酒店,當然不會錯過和大家一起同歡的重要時刻,『歡樂聖誕音樂饗宴 』&『 狂 Fun 跨年 DJ Party』一次滿足!17 樓 Que 原木燒烤餐廳在聖誕節 12 月 24 日、25 日兩天以及跨年夜 12 月 31 日晚餐時段推出超豐盛原木燒烤自助餐,6 歲以下免費。除了經典聖誕佳餚之外,12 月 24 日平安夜特別邀請教會前來飯店報佳音,傳遞溫馨祝福給現場的用餐客人,飯店更貼心安排了聖誕驚喜,小朋友最愛的聖誕老公公將現身 Que 餐廳,發送超可愛的聖誕糖果,小朋友們也可以和聖誕老公公拍照留念,在聖誕節留下一個美好的回憶。

台北松山意舍酒店狂歡跨年夜『狂 Fun 跨年 DJ Party』,邀請黃金陣容 DJ 雙人組播放時下最狂 funky 最流行的音樂,陪大家一起迎接重要倒數時刻!派對現場提供無限暢飲雞尾酒、氣泡酒以及精緻點心,準備好最驚艷最迷人的華服妝點自己,一起到台北松山意舍酒店狂歡倒數迎接閃亮 2017!

聖誕音樂跨年美食饗宴 溫馨報佳音閃耀迎新年

台北松山意舍酒店 17 樓 Que 原木燒烤餐廳在 12 月 24 日、25 日、31 日晚間推出原木燒烤自助餐,音樂結合美食饗宴,6 歲以下免費。開放式自助餐檯菜色豐富,有切肉檯區、西式熱菜區、冷食區、甜點區等。其中切肉檯區的英式爐烤肋眼及爐烤火雞是一大賣點,主廚嚴選上等肋眼,利用恰到好處的溫度控管,將皮烤至深咖啡,讓中心呈現粉嫩紅色,外酥內軟的口感,滿足味蕾口腹。聖誕節另一大傳統亮點菜色”爐烤火雞”整隻香噴噴的現切火雞,前晚先以香料提味,再以爐烤二小時、表皮金黃煙燻,肉香汁甜,是餐檯上絕對不可錯過的一道經典菜色。熱食區的啤酒淡菜蘑菇,啤酒香氣搭配新鮮淡菜,非常入味。番茄橄欖炸比目魚,香濃的番茄香氣搭配炸至金黃的比目魚,非常對味。鮮蝦南瓜義大利麵,香濃的南瓜汁入味搭配鮮蝦,風味頗佳。熱食區豐富美味的道道經典海鮮料理,聖誕海陸豪華盛宴。清爽可口的冷食區以各式經典沙拉為主,聖誕節傳統的栗子南瓜湯,濃郁的南瓜香氣,滿足暖心味蕾。自助餐檯道道聖誕節經典佳餚,讓您度過一個愉快豐富的聖誕夜晚。最後來一杯聖誕傳統醇香肉桂熱紅酒,慶祝美好夜晚劃下完美句點。

聖誕老人進城了 台北松山意舎酒店&City Link 聖誕老公公見面會

除了經典聖誕佳餚之外,台北松山意舍酒店今年聖誕節特別和松山車站 City Link 商場合作,在商場一樓展示北歐繽紛聖誕雪花球,雪花球裡面將呈現出 Que 餐廳聖誕歡樂溫馨的氛圍,以及最經典的原木燒烤菜色,讓人食指大動。並特別在一樓商場安排三場聖誕老公公見面會,讓小朋友們有一個難忘的聖誕佳節。聖誕老公公見面會時間為:12/17 (六)下午 4:30~6:00,12/18(日) 下午4:00~5:30,12/23(五)晚上 6:00~7:30,可以一睹雪花球裡美輪美奐的 Que 原木燒烤餐廳擺設,增添不少聖誕氛圍。飯店更準備溫馨耶誕驚喜,在早午餐時段安排聖誕老公公見面會:12/17(六)、12/18(日)、12/24(六)、12/25(日)下午 1:30~2:30,邀請聖誕老公公現身,發送超可愛的聖誕糖果,小朋友們可以和聖誕老公公拍照留念,開啟一個美好的聖誕早晨,敬請期待!

狂 Fun 跨年 DJ Party 狂歡倒數迎接 2017

璀璨 101 夜景燦爛倒數迎接 2017!面向 101 無敵美景的台北松山意舍酒店,將在跨年夜舉辦一場熱鬧非凡嗨翻天的『狂 Fun 跨年 DJ Party』,每人票價 1500 元。特別邀請新銳 DJ 雙人組陪你一起狂歡到凌晨!現場播放最 Funky 最流行的音樂,具穿透力的音樂魔力以及強烈的音樂節奏感,帶動全場舞動熱浪,一路從晚上 10 點嗨到午夜 12 點半,DJ 雙人組將帶領你迎接最閃耀的倒數時刻,一起迎接閃亮新年!派對現場提供無限暢飲雞尾酒、氣泡酒以及精緻點心,讓您派對期間可以享用精緻點心,更可以和朋友舉杯慶祝新的一年到來,台北松山意舍酒店精心打造熱情活力的跨年派對,邀您一起狂歡 Fun 樂迎接 2017!Que 餐廳跨年夜晚餐時段也提供超豐盛原木燒烤自助餐,6 歲以下免費。自助餐檯上許多主廚精心打造的經典美味菜色,現切肉檯區的英式爐烤肋眼及爐烤火雞飽滿美味,肉香汁甜,品嚐起來超有滿足感,跨年夜海陸豪華盛宴迎接新的一年,跨年派對前來一場超豐盛的跨年美食饗宴吧! 只要在Que 餐廳享用跨年夜晚餐,加購『狂 Fun 跨年 DJ Party』票劵享特別價八折優惠。