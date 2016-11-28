amba 西門町意舍吃吧餐廳 聖誕美食饗宴

溫馨12月將至，眾所期待的聖誕季節也即將到來。amba台北西門町意舍酒店為您準備了聖誕佳節自助大餐，讓您在特別的日子留下溫暖的回憶。酒店五樓的「吃吧」餐廳將於2016年12月24日(六) 18:00至21:00獻上意舍聖誕美食饗宴，包含現切爐烤牛排、聖誕香烤火雞與無限歐式香料熱紅酒等豐盛自助大餐，5歲以下幼童免費。另有聖誕老人來送禮的現場活動。

今年冬天，amba台北西門町意舍酒店特別邀請「層層生活」展出屬於城市工業風的『「椅」起過聖誕吧』聖誕樹，伴您感受濃濃聖誕氛圍，將美好的祝福與親朋好友們共享！

【意舍聖誕美食饗宴】 經典節日菜色 口腹心靈皆大滿足

自助式聖誕晚宴將無限量供應多道應景經典聖誕菜品: 包含美國Prime等級的爐烤現切牛排、鮮嫩多汁的慢烤火雞。還有冰鎮鮮蝦旭蟹盤與茴香燻鮭魚、各式蔬果沙拉、湯品與甜品等豐盛大餐待可供選用。吧台現煮歐式香料熱紅酒，是由八角、丁香、肉荳蔻、柳橙及紅酒一同熬煮而成。席間穿插紅衣紅帽聖誕老人熱情發送精選紅酒或意舍特選禮品。伴隨著家人朋友的歡笑，將一片斛光交錯的美好光景深印在心頭。

【層層生活「椅」起過聖誕吧】手造桌椅聖誕樹

台北西門町意舍酒店與「層層生活」攜手合作，於酒店大廳天井區域展出工藝聖誕裝置─『「椅」起過聖誕吧』。延續意舍酒店的環保精神，結合拼裝概念，以可重複使用的樺木夾板為主要材料，混搭造型百變的桌椅，運用白色與木質原色建構出如同家人齊聚一堂的聖誕想像。六邊形的白色雪花以及各式椅子零組件化身最特別的聖誕樹，呼應白色聖誕的冬季意象。