稱霸全國！全國語文競賽五連霸 新北市蟬聯全國第一

新北市參加105年全國語文競賽再度穩坐雙冠軍寶座，稱霸全國！本屆競賽新北市南、北區代表隊榮獲「縣市團體總成績」全國第一名和第三名。不僅如此，在「原住民團體總成績」中，新北市2隊也拿下第一名(南區代表隊)和第三名(北區代表隊)。今年總計抱回25金21銀21銅，成績亮眼，新北市教育局長龔雅雯今（28）日一早即南下苗栗市巨蛋體育館，參加閉幕典禮並代表市長朱立倫感謝指導教師與家長，並恭喜參賽選手在各組項目皆榮獲亮麗的成績。

本年度競賽共有演說組、朗讀組、作文組、寫字組、字音字形組等5組，並分為國語、閩南語、客家語及原住民族語4種語別，共有22縣市與15所教育大學的語文菁英2,087人競逐各類獎項，從11月26日到11月28日分組角逐獎項，精采過招，爭取語文競賽最高榮譽。

國語演說高中組第一名明德高中吳宜宣，以及社會組第二名台北醫學大學藥學系吳宜庭，兩姊妹首次同時參加全國語文競賽，雙雙獲獎。兩姊妹從國小三年級便開始接觸演說，姊姊宜庭從96年開始參加全國語文競賽國小組，98年再戰國中組，獲得全國第一。今年以感恩新北市栽培的心參加社會組比賽，於講題中談母親是影響自己最深的人，宜庭說母親支持她勇敢逐夢、教會她知足惜福，甚至鼓勵她走向世界，一句「如果有來生還要做您的女兒」，宜庭突破了過往理性敘事的風格，用溫暖感動人心。妹妹宜宣則是從國小五年級開始年年征戰新北市語文競賽，去年首次參加全國賽，卻在比賽時犯下超時的錯誤，最終獲得第三名。宜宣十分懊悔自己的失誤，在面對高三升學壓力之際毅然決然決定再戰雪恥，今年果然不負眾望，在培訓期間勇於突破、改變、創新，終於獲得冠軍榮耀。演說的高強度訓練成為姊妹倆面對挫折和挑戰的良師，也因即席演說的訓練獲得許多展現自我的機會。長期指導的老師對於兩姊妹的學習歷程不斷的超越自我，才能獲得這次的殊榮。