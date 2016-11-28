晶華掛保證，官網訂房買貴退差價！

配合麗晶酒店集團網站改版，台北晶華酒店的網站也隨之更新，為鼓勵消費者多多利用官網服務，即日起，晶華官網www.regenthotels.com/tw/regent-taipei推出「最優價格保證、再贈吃喝玩樂金」活動，凡透過官網訂房並入住者，即贈600元現金抵用額度(可累計)，可以在酒店內抵用房價以外的多種消費*，同時，訂房者還可享有預定禮車服務85折、視當日房況享提早入住、延遲退房等禮遇。

更有誠意的是：如果消費者在訂房完成後的24小時以內且至少正式入住的三天前，於其他與晶華酒店合作的訂房網站看到同樣房型與條件、更低的公開客房價格時，晶華將於您入住並支付房帳時，退還差額，此舉正是要向市場大聲宣布—晶華官網保證最優房價！

隨著網際網路的發達，網路購物、線上消費的習慣越來越普遍，以晶華酒店為例，官網訂房的業績數字從2014年的一億元開始，成長到2016年的一億兩千萬；線上購物的業績數字更是從2014年的四千兩百萬、成長到2016年的一億一千五百萬。近年來，市面上各大網路旅行社以及訂房平台更是蓬勃發展，逐漸成為消費者訂房時的主要管道選項，晶華酒店總經理楊雋翰表示：「酒店官網本身就已經建構了一個便利的訂房平台供消費者使用，為提供更加完整且一致性的服務，我們鼓勵消費者可以多多利用飯店既有的系統進行訂房，我們打出『最優價格保證』並額外再贈送600元以及多種客房禮遇，展現誠意與決心。」

晶華酒店全面更新的官網除了提供酒店資訊與服務內容查詢、照片欣賞與流覽、訂房以及餐廳訂位功能外，更與社群媒體連結、提供最新的線上顧客體驗分享。晶華也特別邀請到曾經榮獲美國知名的”James Beard Award”最佳攝影獎的Masano Kawana操刀為酒店拍攝全新的照片，透過國際級大師的鏡頭，引領網站的造訪者更加真實且深刻的認識酒店景致、進而感受並期待一趟非凡的入住行程或是極致的餐飲饗宴。