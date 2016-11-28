對抗氣候變遷誰比較重要？ 小農與大農場同樣關鍵

「巴黎協定」已生效，氣候變遷的挑戰也迫在眉睫，但在對抗氣候變遷的合作夥伴裡，卻始終遺漏了重要的角色：小農家戶。

美媒Quartz報導，2014年全球共挹注1,480億美元在對抗氣候變遷，但只有60億(約4%)撥給農業，但農業生產所排放的溫室氣體量卻佔全球近四分之一，且小農家戶與農夫也是受到氣候變遷影響最劇烈的人口，如極端氣候現象、穀物蟲害與天災頻率的急遽增加，都使小農產量的銳減面臨更艱難的時刻，如非洲小農估計在2055年的產量將會減少10-50%。

小農的定義是由各家戶、而非大集團生產的小面積農地，全球4億5千萬戶小農是處理氣候變遷議題與維護糧食供給鏈的重要角色，「小農金融倡議」(Initiative for Smallholder Finance)的最新研究指出，要達到零貧窮、改善糧食安全、對抗氣候變遷的最有效方式之一，就是盡力協助全球小農應對氣候變遷與減少農業溫室氣體排放量。

如何協助小農在艱困時刻仍能提升穀物產量與適應氣候變遷，同時減緩溫室氣體排放量，聯合國糧農組織的「氣候智慧型農業」(Climate-smart agriculture)提出三大措施。

一、政府設定國家發展議程：第22屆聯合國氣候變遷大會上，各國政府均擔負起制定該國的氣候行動方案，因此這是個很好的時機，要求各國政府在制訂氣候行動方案時將小農的因應措施也規畫在內，同時與非政府組織、利益投資人、當地銀行共同合作，讓氣候智慧型農業更快速地發展。

二、機構與捐款人可以挹注資金：發展金融機構(DFIs)與捐款人可以透過資助基金協助氣候智慧型農業的發展，降低金融機構在貸款給小農、提供技術性協助或訓練、以及協助測試在地計畫時所產生的財務損失；更進一步與其他的公共及私人機構合作納入氣候智慧型農業，激勵小農採取更有彈性與生產力的農業模式。

三、跨國企業可提倡永續供給鏈：因應已開發國家消費者的要求，越來越多跨國企業承諾改善糧食供給鏈的永續性，有些企業更直接投資在供給鏈上，若無法協助改善小農在對抗氣候變遷時的生產力，全球7兆美元的飲食相關產業可能也會面臨困境。

行動執行方案

為了能有效達成上述三項目標，有幾項行動必須開始執行。

首先必須有更充足的資訊傳遞，氣候金融專家與農業發展顧問兩者必須有效合作與溝通，這需要跨部門工作小組與跨領域知識的連結；其次，必須將協助小農對抗氣候變遷視為首要課題，因為氣候變遷已經開始影響到小農生存，也將持續幾十年，在發展金融與技術協助時，應該更注重協助小農創造具彈性與恢復力的農業模式。

最後是投資人應該運用創新金融結構以刺激市場發展，結合市場、收益與自然資產的貨幣化，將諸如轉讓等金融模式適當分配到農業的創造與實驗性投資結構。

「巴黎協定」的批准是全球對抗氣候變遷重要的里程碑，儘管美國的政治生態為氣候變遷力道增添變數，世人仍必須推動對抗的進程，各國政府、發展金融機構、跨國企業和投資人，都必須繼續提供小農財務支持與強化發展機會，成長為一個在氣候變遷時代具彈性與恢復應對力的產業。